「シェフ・ミッキー」にスティッチが登場！ディズニーアンバサダーホテル「トロピカルサマーフェスティバル」
ディズニーアンバサダーホテルでは、夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！
南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プール、見た目にも楽しいメニューやドリンクなど、家族みんなで夏を満喫できるイベント。
2026年7月1日（水）から9月14日（月）の期間限定で開催されます。
期間：2026年7月1日（水）〜9月14日（月）
ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年7月1日（水）〜9月14日（月）の期間、“夏の恵みの豊作をお祝いするフェスティバル”をテーマとした新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！
南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プール、見た目にも楽しいメニューやドリンクなど、ご家族みんなで夏を満喫していただけるイベントとなっています。
すべてのレストランでは、7月1日（水）〜9月14日（月）の期間※1、夏にぴったりなスペシャルメニューを用意します。
シェフ・ミッキー（ブッフェ）では、彩り豊かなハワイアンスタイルのメニューを楽しめます。
宿泊者限定で利用できるブレックファストには、2026年もスティッチが登場し、お食事中のゲストのテーブルを訪れます。
その他にも、エンパイア・グリル（カリフォルニア料理）、ハイピリオン・ラウンジ（ロビーラウンジ）、チックタック・ダイナー（デリカフェ）で、思わず心が弾むような夏らしいスペシャルメニューが登場します。
また、夏季限定でオープンするパームガーデン・プール（有料）※2では、このイベントをテーマにした装飾やプールサイドでお楽しみいただけるドリンクメニューなどが登場し、常夏気分を一層盛り上げます。
さらに、お食事の付いたナイトプールプラン※3も実施します。
※1レストランによって提供期間が異なります。
※2パームガーデン・プールは7月1日（水）〜9月6日（日）の期間、8:00~18:00（最終受付17:30）にてオープンします。（宿泊者限定）
※3パームガーデン・プール“リゾート・サマー・ナイト”(ナイトプール）は7月18日（土）〜9月14日（月）の期間オープンします。
ディズニーアンバサダーホテルにご宿泊でないゲストもご利用いただけます。ご利用には事前予約が必要となります。
「トロピカルサマーフェスティバル」ストーリー
この夏、ディズニーアンバサダーホテルのレストランやプールでは、夏の恵みの豊作をお祝いするフェスティバルが開催されます。
どこのレストランでも、南国ならではの色とりどりのフルーツやあざやかな花々を使った料理やスウィーツを楽しんでもらおうと、張り切って準備しています。
「シェフ・ミッキー」には、今年もハワイアンスタイルの朝食が登場。おいしそうなにおいを頼りに、もちろんスティッチも遊びに来るつもりのようですよ！
「シェフ・ミッキー」でハワイアンスタイルの料理を楽しもう！
シェフ・ミッキーでは、南国気分を感じられるハワイアンスタイルのブッフェ料理を提供。
常夏を感じるフルーツなどを使用し、素材の旨みを活かした彩り豊かなメニューが楽しめます。
ディズニーアンバサダーホテルに宿泊したゲストだけが利用できる、ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェ with スティッチでは、ミッキーマウスと、ディズニー映画『リロ＆スティッチ』に登場するスティッチがゲストのテーブルを訪れます。
ハワイアンムードあふれるこの期間だけの特別な「シェフ・ミッキー」で、家族の笑顔が広がる楽しいお食事の時間を過ごせそうです。
メニュー名出演キャラクター営業時間・料金ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェ withスティッチ※4ミッキーマウス
スティッチ【営業時間 7:30〜10:30】
大人（13才以上）： \5,000
中人（7〜12才）： \3,200
小人（4〜6才）： \2,200ハワイアンスタイル・ランチブッフェミッキーマウス【営業時間 12:00〜15:00】
大人（13才以上）
（平日）\7,200 / （土日祝）\7,500
中人（7〜12才）
（平日）\4,000 / （土日祝）\4,200
小人（4〜6才）
（平日）\2,700 / （土日祝）\2,900ハワイアンスタイル・ディナーブッフェミッキーマウス【営業時間 16:30〜21:00】
大人（13才以上）
（平日）\8,100 / （土日祝）\8,400
中人（7〜12才）
（平日）\4,600 / （土日祝）\4,800
小人（4〜6才）
（平日）\3,300 / （土日祝）\3,500
※4 ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェwithスティッチのご利用は、ディズニーアンバサダーホテルにご宿泊の方に限ります。 （チェックイン日は除く）
家族みんなで夏を満喫！
ディズニーアンバサダーホテル「トロピカルサマーフェスティバル」の紹介でした。
