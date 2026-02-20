ディズニーアンバサダーホテルでは、夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！

南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プール、見た目にも楽しいメニューやドリンクなど、家族みんなで夏を満喫できるイベント。

2026年7月1日（水）から9月14日（月）の期間限定で開催されます。

ディズニーアンバサダーホテル「トロピカルサマーフェスティバル」

期間：2026年7月1日（水）〜9月14日（月）

ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年7月1日（水）〜9月14日（月）の期間、“夏の恵みの豊作をお祝いするフェスティバル”をテーマとした新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！

南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プール、見た目にも楽しいメニューやドリンクなど、ご家族みんなで夏を満喫していただけるイベントとなっています。

すべてのレストランでは、7月1日（水）〜9月14日（月）の期間※1、夏にぴったりなスペシャルメニューを用意します。

シェフ・ミッキー（ブッフェ）では、彩り豊かなハワイアンスタイルのメニューを楽しめます。

宿泊者限定で利用できるブレックファストには、2026年もスティッチが登場し、お食事中のゲストのテーブルを訪れます。

その他にも、エンパイア・グリル（カリフォルニア料理）、ハイピリオン・ラウンジ（ロビーラウンジ）、チックタック・ダイナー（デリカフェ）で、思わず心が弾むような夏らしいスペシャルメニューが登場します。

また、夏季限定でオープンするパームガーデン・プール（有料）※2では、このイベントをテーマにした装飾やプールサイドでお楽しみいただけるドリンクメニューなどが登場し、常夏気分を一層盛り上げます。

さらに、お食事の付いたナイトプールプラン※3も実施します。

※1レストランによって提供期間が異なります。

※2パームガーデン・プールは7月1日（水）〜9月6日（日）の期間、8:00~18:00（最終受付17:30）にてオープンします。（宿泊者限定）

※3パームガーデン・プール“リゾート・サマー・ナイト”(ナイトプール）は7月18日（土）〜9月14日（月）の期間オープンします。

ディズニーアンバサダーホテルにご宿泊でないゲストもご利用いただけます。ご利用には事前予約が必要となります。

「トロピカルサマーフェスティバル」ストーリー

この夏、ディズニーアンバサダーホテルのレストランやプールでは、夏の恵みの豊作をお祝いするフェスティバルが開催されます。

どこのレストランでも、南国ならではの色とりどりのフルーツやあざやかな花々を使った料理やスウィーツを楽しんでもらおうと、張り切って準備しています。

「シェフ・ミッキー」には、今年もハワイアンスタイルの朝食が登場。おいしそうなにおいを頼りに、もちろんスティッチも遊びに来るつもりのようですよ！

「シェフ・ミッキー」でハワイアンスタイルの料理を楽しもう！

シェフ・ミッキーでは、南国気分を感じられるハワイアンスタイルのブッフェ料理を提供。

常夏を感じるフルーツなどを使用し、素材の旨みを活かした彩り豊かなメニューが楽しめます。

ディズニーアンバサダーホテルに宿泊したゲストだけが利用できる、ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェ with スティッチでは、ミッキーマウスと、ディズニー映画『リロ＆スティッチ』に登場するスティッチがゲストのテーブルを訪れます。

ハワイアンムードあふれるこの期間だけの特別な「シェフ・ミッキー」で、家族の笑顔が広がる楽しいお食事の時間を過ごせそうです。

メニュー名出演キャラクター営業時間・料金ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェ withスティッチ※4ミッキーマウススティッチ【営業時間 7:30〜10:30】大人（13才以上）： \5,000中人（7〜12才）： \3,200小人（4〜6才）： \2,200ハワイアンスタイル・ランチブッフェミッキーマウス【営業時間 12:00〜15:00】大人（13才以上）（平日）\7,200 / （土日祝）\7,500中人（7〜12才）（平日）\4,000 / （土日祝）\4,200小人（4〜6才）（平日）\2,700 / （土日祝）\2,900ハワイアンスタイル・ディナーブッフェミッキーマウス【営業時間 16:30〜21:00】大人（13才以上）（平日）\8,100 / （土日祝）\8,400中人（7〜12才）（平日）\4,600 / （土日祝）\4,800小人（4〜6才）（平日）\3,300 / （土日祝）\3,500

※4 ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェwithスティッチのご利用は、ディズニーアンバサダーホテルにご宿泊の方に限ります。 （チェックイン日は除く）

家族みんなで夏を満喫！

ディズニーアンバサダーホテル「トロピカルサマーフェスティバル」の紹介でした。

©Disney

※画像はイメージです。

