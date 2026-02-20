大人たちも納得のハイレベルな仕上がり！ トヨタ自動車大学校の学生たちが見せつけたレストアとカスタマイズに降参【大阪オートメッセ2026】

大人たちも納得のハイレベルな仕上がり！ トヨタ自動車大学校の学生たちが見せつけたレストアとカスタマイズに降参【大阪オートメッセ2026】