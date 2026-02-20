ニューストップ > 車ニュース > 大人たちも納得のハイレベルな仕上がり！ トヨタ自動車大学校の学生… 大人たちも納得のハイレベルな仕上がり！ トヨタ自動車大学校の学生たちが見せつけたレストアとカスタマイズに降参【大阪オートメッセ2026】 大人たちも納得のハイレベルな仕上がり！ トヨタ自動車大学校の学生たちが見せつけたレストアとカスタマイズに降参【大阪オートメッセ2026】 2026年2月20日 11時30分 WEB CARTOP リンクをコピーする みんなの感想は？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト オートバックスを単なる「用品店」だと思ってない？ バリバリのチューニングからオーディオまで自動車カスタムなんでもお任せのショップだった【大阪オートメッセ2026】 「デコる」カーライフを大学生が提案！ 「近大×OAMデコプロジェクト」の超斬新な中身【大阪オートメッセ2026】 レーシングカーによるVRレース体験からメカニック体験にデザイナー体験まで子どもも大人も楽しめる！ こどもビリティPARKが想像以上に本気だった【大阪オートメッセ2026】 関連情報（BiZ PAGE＋） 新幹線