2月19日 公開

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL BUILD ガンダムバルバトス（第4形態）＋ブーメランメイス」に連動できる新装備のシルエット画像を公開した。

今回同社の公式Xアカウント「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にてシルエット画像を公開しており、長井龍雪監督と鷲尾直広氏が考案した“新装備”を鋭意開発進行中であることを伝えている。

なおシルエット以外の情報は現在不明となっているため、今後の情報に期待したい。

(C)創通・サンライズ