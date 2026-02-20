「METAL BUILD ガンダムバルバトス（第4形態）＋ブーメランメイス」と連動する新装備が鋭意開発進行中！ シルエット画像が公開長井龍雪監督と鷲尾直広氏が考案する新装備
2月19日 公開
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL BUILD ガンダムバルバトス（第4形態）＋ブーメランメイス」に連動できる新装備のシルエット画像を公開した。
今回同社の公式Xアカウント「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にてシルエット画像を公開しており、長井龍雪監督と鷲尾直広氏が考案した“新装備”を鋭意開発進行中であることを伝えている。
なおシルエット以外の情報は現在不明となっているため、今後の情報に期待したい。
“新装備” が鋭意開発進行中！
(C)創通・サンライズ