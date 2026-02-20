勤続32年で「手取り16.5万円」新入社員の方が「給料が数万円上」だった　50代独身女性の過酷な現実

長年、会社に尽くしてきた社員が、新人よりも低い給与で働かされる――。そんな信じがたい不条理が、現実に起きているようだ。

32年間にわたり事務員として同じ会社に勤務してきたという福岡県の50代女性（不動産・建設系／正社員／独身）。しかし、それに見合う対価を得られているとは言い難いようだ。

女性が明かした現在の月々の手取りは「16万5000円」、年収は「250万円」にとどまっているという。（文：天音琴葉）

「将来に不安しかありません」物価上昇で、貯金もできず

「こんなものなのかと32年働いてきましたが、世の中の事務員はもっと貰っていることにかなりショックを受けました」

そう女性が落胆するのも無理はない。dodaの「平均年収ランキング」（2024年版）によると、事務職の平均年収は350万円。年収250万円がいかに少ないかがわかる。しかも勤続30年以上なら、もっともらっていいはずだ。

昨今の物価高騰も、女性の生活を容赦なく圧迫している。

「給料が少ないうえ物価上昇し貯金ができず、将来に不安しかありません。あと数年で定年というのに毎日生活をするのが精一杯です。新入社員の方が給料が数万円上というのも情けないばかりです」

新卒採用での人材確保のために初任給が引き上げられる一方で、長年支えてきた既存社員は昇給が放置される逆転現象。企業にとっては合理的な判断なのかもしれないが、これまでのキャリアを全否定されたような虚しさが残るだろう。

「ボーナスも少ない」それでも転職や副業はできない……

さらに、世間が浮き立つボーナス時期も、女性にとっては孤独と落胆を深めるだけの季節になってしまっているようだ。

「ボーナスも少なく、世の中のボーナス支給時期になると落ち込みます」

そんな現状を変えたくても、年齢や会社のルールが重い足かせとなっている。

「転職といっても年齢を考えるとできません。副業は禁止されているので収入は増えません」

32年間、誠実に働いてきた人が、定年を前に将来の不安に震えている。個人の努力不足で片付けるには酷な気がするが、どうだろうか。

※キャリコネニュースでは「手取り20万円以下の人」にアンケートを実施しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/94ZJP3D8