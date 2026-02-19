ペットメディカルサポート（東京都港区）のペット保険「PS保険」が、「愛猫の困った行動」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

【TOP8回答】猫あるあるすぎる…（笑） コチラが「愛猫の困った行動」トップ回答です！（画像6枚）

飼い主たちが答えた愛猫の「謎行動」って？

調査は1月26日、全国の20〜69歳の猫の飼い主を対象に、インターネットリサーチで実施。345人から有効回答を得ています。

日常生活における「愛猫の困った行動」を聞くと、「家具や壁に爪を立てる」が35.9％で最多に。次いで、「早朝に起こす」（31.6％）、「猫砂をまき散らす」（31.0％）、「夜中に大運動会」（30.7％）、「作業の邪魔をする（キーボードや本の上に座る）」（30.1％）の順となりました。

続いて「いたずら」について聞くと、「ひもや動くものに飛びつく」が49.4％で最も多く、次いで「飼い主の足にじゃれつく」（35.1％）、「箱や袋を占領する」（30.4％）の順に。中には、「ドアや引き出しを開ける」（26.3％）といった器用な行動も見られました。「会議や通話に乱入」（11.7％）という回答もあり、同社は「こうした予測不能な行動も含めて、猫との暮らしの楽しさにつながっているのかもしれません」とコメントしています。

また、「不思議・謎」について聞くと、「何もない空間を凝視する」（43.4％）が最多に。同社は「猫には、飼い主が見えない“何か”が見えているのかもしれません」とコメントを寄せています。

さらに、「狭いところに入りたがる」（40.2％）、「高い所から見下ろす」（25.8％）、「突然走って急停止」（22.0％）、「匂いを嗅いでフレーメン顔」（20.5％）、「急にかみつく」（18.5％）、小物や虫など「獲物を持ち帰る」（14.4％）といった回答がありました。

「フレーメン顔」とは、猫が匂いを嗅いだ後に口を半開きにして固まる顔のことです。「フレーメン反応」とも呼ばれ、匂いをじっくり確かめているといわれています。

この結果について同社は、「いずれも猫にとっては理由があっての行動でも、飼い主には意味不明で不可解に思えることが多いようです」とコメント。「猫との暮らしは“予測不能な小劇場”であり、日常に驚きと笑いをもたらしていることが分かります」と、「困った行動」であっても、愛猫がかけがえのない喜びを与えてくれる存在であることを伝えています。

皆さんの愛猫は、どんな「不思議・謎行動」を見せてくれますか？