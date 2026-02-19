Photo: 納富廉邦

もう20年以上、PFU社の「Happy Hacking Keyboard（以下、HHKB）」を使っている私にとって、パームレストは手放せない相棒だが、実際の普及率はそう高くはないだろう。ところが恐ろしいことに、パームレストの世界には高級キーボードを越える価格の製品も存在するのだ。

ほとんど工芸品の域にある実用品

Photo: 納富廉邦

それが、松葉製作所の「亀甲名栗 木製パームレスト＆キーボードルーフ」（税込39,600円）。価格はなんと4万円弱。高級キーボードであるPFU社のHHKB専用とはいえ、そのHHKBのフラッグシップ・モデル「HHKB Professional HYBRID Type-S」が36,850円。これは流石に手が出せなかった。

もちろん、存在は知っていたし、一部のコワーキングスペースなどで試用できるので、触ったことはあった。それを今年の新年会の抽選で引き当ててしまったのだ。さっそくその日の仕事から使い始めたのだけど、これが単に「良い木」を使った「高い技術」で作られた単なる高級品ではなかった。あきらかにキーボードを打つのが楽になるツールだったのだから驚いた。

いや、驚く必要はないのかもしれない。

意味もなく高級素材を使うというのでは、HHKBの「欲しいキーボードを作ったら、たまたま高価格になってしまった」という姿勢と相反してしまう。手のひらを乗せた瞬間に分かる「あ、これは楽」という感覚は、このパームレストが正しく打鍵時に手首を楽にするための道具として作られているからこそ。

正しく掌を休ませてくれる「亀甲名栗」

ちゃんと縦幅が広いのが良い。下の方のキーを打っても、パームレストの角に掌が当たらない。その角自体も絶妙に丸みを帯びているから、カーソルキーの操作も気持ちよく行える。

Photo: 納富廉邦

何より、「亀甲名栗」という技法を用いた表面処理の触り心地の良さと、適度な滑り止めになる感覚が長時間の打鍵でも疲れにくくするというパームレストの役割のために見事に機能していることが、実際に長時間使っていると、はっきりと実感できることが素晴らしいのだ。

これは試用程度では分からない。何となくいいではなく、明らかにいいのだ。

仕事机が床の間になったような気分に

Photo: 納富廉邦

腱鞘炎がひどかったときに、底打ちせずに撫でるように打てばちゃんと入力されるHHKBに救われたときの感覚に似ている気もする。しかも、キーボードを使わないときはキーボードルーフになり、その瞬間キーボードが美しい木工のオブジェになるのだ。

こういうことを高価な製品で行えるのは、HHKBがそのサイズを頑なに守ってきたからだし、今後も変えないのだろうという信頼もあるから。

Photo: 納富廉邦

そして、ルーフ状態のまま、付属のゴムバンドを着ければ、そのままバッグに入れて持ち出せる。で、キーボードはスマホにも繋がるから、カフェでも仕事できるだけじゃなくて、快適なパームレストごと持ち歩けているという、なかなかに夢のような環境を手に入れてしまったのだった。