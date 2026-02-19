「屈辱的だ」「みっともない試合をするな」昨季のファイナリストがCL敗退の危機。ファンは怒り爆発「臆病者の集まりだ」
昨季のファイナリストが敗退の危機に陥っている。
セリエAのインテルは現地２月18日、チャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第１レグでノルウェー王者のボデ／グリムトと敵地で対戦。１−３で敗れて先勝を許した。
20分に先制点を献上。その10分後にフランチェスコ・ピーオ・エスポージトのゴールで同点としたものの、後半に２失点を喫した。
この結果を受けて、インテルファンの怒りが爆発。SNS上では「みっともない試合をするな」「守備がひどい」「屈辱的だ」「臆病者の集まりだ」「次のラウンドに進むのは本当に難しい状況だ」「敗北にふさわしかった」といった声が上がっている。
第２レグは24日開催。インテルは巻き返せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
