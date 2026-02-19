「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）

悲願のＪＲＡ・Ｇ１タイトル奪取へ、２年ぶりのフェブラリーＳに挑む。ウィルソンテソーロの最終リハは１８日、美浦Ｗで併せ馬。グロバーテソーロ（５歳３勝クラス）を追走。しっかり折り合って、直線は強めに追われ併入。６Ｆ８３秒６−３７秒８−１２秒１をマークした。時計が目立たないのはいつも通り。動き自体はむしろ前回よりも迫力があった。見届けた高木師は「レースに向けてテンションが上がってきていたが、折り合いがついていたし、いい調整ができました」と納得の表情を浮かべる。フィジカル面とメンタル面がマッチして、万全の臨戦態勢が整った。

前走のチャンピオンズＣではダブルハートボンドにわずか鼻差だけ及ばず惜敗。３年連続で２着に泣き、ＪＲＡ・Ｇ１覇者の称号へ手が届きそうで届かない。今年は世界最高賞金レースのサウジＣではなく、ＪＲＡダート王決定戦への挑戦を選択。陣営の並々ならぬ思いが伝わってくる。１２戦連続でコンビを組む川田は「１６００メートルが１番いい条件だと思っています。いつも通り自分の競馬に徹するのみです」と力を込める。全ての関係者の思いを背負って、力強く府中のダートを駆け抜ける。