a子が2nd アルバム『lovely moments』を5月20日にリリースされることが決定し、アートワークが公開された。

前作、メジャー1st AL『GENE』から約1年10ヶ月ぶりのアルバムリリースとなる。

現在放送中のTVアニメ『ダーウィン事変』エンディング主題歌「Turn It Up」、TVアニメ『宇宙人ムームー』第2クールオープニング主題歌「MOVE MOVE」を含む全12曲が収録される。

CD + Blu-ray盤の特典映像 「Endless Vacay」には、昨年10月開催された＜a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey”＞よりZepp DiverCity(TOKYO)公演の映像と、撮影で訪れたロンドン、パリそれぞれのvlog 2作を収めている。

あわせて、a子YouTube公式チャンネルにて＜Odyssey＞より「モナリザ」のライブ映像が公開された。ツアーの熱量を一足早く体感できる内容となっているのでぜひチェックしてほしい。

さらに、アルバムの早期予約特典として制作の裏側を語る収録全曲のライナーノーツとロンドン・パリで撮り下ろしたビジュアルを収めたオリジナルZINEがイメージカットと共に発表された。早期予約特典のZINEは3月31日までの予約でもれなくもらえる。

a子は6月より自身初となる全国ツアー＜a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞の開催も決定している。6月7日開催の北海道・PENNY LANE 24を皮切りに、8月22日の東京・LINE CUBE SHIBUYAでのファイナルまで全国５都市を巡るツアーとなる。

2nd アルバム『lovely moments』

2026.5.20(Wed) Release ▼CDのご予約はこちら

▼Pre Add / Pre Save

▼a子『lovely moments』特設サイト

・CD Only / PCCA-06480 / 3,300円(税込)

・CD + Blu-ray / PCCA-06479 / 5,940円(税込) [CD収録曲]

TVアニメ「ダーウィン事変」エンディング主題歌「Turn It Up」、TVアニメ「宇宙人ムームー」第2クールオープニング主題歌「MOVE MOVE」を含む全12曲を収録予定。 ［Blu-ray収録内容］

Blu-ray特典映像 「Endless Vacay」

・a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey” at Zepp DiverCity(TOKYO)

・ako vlog in London

・ako vlog in Paris ■早期予約キャンペーン（アルバム全形態対象）

期間内に全国のCDショップ、WEBショップで『lovely moments』をご予約いただいた方にセルフライナーノーツ付きオリジナルZINEをプレゼント。撮り下ろしビジュアルと制作の裏側を語る全12曲ライナーノーツを含むオリジナルZINE 【予約受付期間】

2026年2月18日（水）〜2026年3月31日（火）

※CDショップは閉店時まで、ECショップは17:59迄となります。 【対象店舗】全国のCDショップ、ECサイト 【ショップ別先着購入特典】

a子『lovely moments』を下記対象店舗でご予約購入いただくと、先着で下記ショップ別先着購入特典をプレゼント！

・タワーレコード：オリジナルステッカーA

・HMV・HMV＆BOOKS：オリジナルステッカーB

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

＜a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞

2026年6月7日（日） 【北海道】PENNY LANE 24

2026年6月13日（土） 【福岡】DRUM Be-1

2026年6月14日（日） 【大阪】サンケイホールブリーゼ

2026年6月21日（日） 【愛知】NAGOYA CLUB QUATTRO

2026年8月22日（土） 【東京】LINE CUBE SHIBUYA ▼チケット

【北海道、福岡、愛知公演】

スタンディング 6,500円（税込)+ドリンク代別途

【東京、大阪公演】

指定席 7,500円（税込)

