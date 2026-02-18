『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「チワワを川に投げ死なせる 『証拠を残さないように…』」についてお伝えします。

◇

記者

「男は盗んだ車に乗っていた衣服やノートパソコンとともに、チワワを川に向けて投げ捨てたということです」

去年8月、山梨県甲府市の県道から約9メートル下の川にチワワを放り投げた動物愛護法違反などの罪に問われている、暴力団組員の大塚剛士被告（23）。

大塚被告が乗っていた車は、約3時間前に海老名サービスエリアで盗んだものでした。そして、投げ捨てられたチワワは、その車の所有者が飼っていたペット。

その後、現場から130メートルほど離れた場所で死んでいるのが見つかりました。

裁判で読み上げられた飼い主の供述調書には「私たちの家族の命を奪った行為は殺人と同じで、到底、許すことはできない」と、突然“家族”を奪われた飼い主の悲痛な訴えが。

一方、大塚被告は起訴内容を認めた上で「深く考えていなかったが、とりあえず、証拠を残さないようにと思った」などと、時折、笑みを浮かべながら話したということです。