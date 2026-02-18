この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

新型フォレスターは「買うべき」か？納車8ヶ月オーナーが本音レビュー！装備は最強だが“ある機能”がない点に注意せよ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、「【オススメ度は何点?】新型フォレスター納車8ヶ月採点! 内装･実燃費･加速･アイサイトXなどオーナーの満足度評価!」と題した動画を公開した。自身が購入し8ヶ月間所有した「SUBARU FORESTER S:HEV Premium EX」を、外装・内装・走りなど5つの項目で辛口採点。「パーフェクトスバル車」と呼べるほどの装備の充実ぶりを称賛する一方で、日常使いで気になった致命的な弱点についても詳細に解説している。



ワンソク氏は、全幅1,850mm以下に収まる取り回しの良いサイズ感や、迫力あるフロントデザインを評価しつつ、特に内装と安全装備の進化を強調した。フル液晶メーターについては「国産・輸入車の中でもトップクラスに情報が整理されていて見やすい」と絶賛。地図の全画面表示や、ウインカー・ブレーキの作動状況がアニメーションで表示される機能性の高さを高く評価している。



また、これまでのスバル車では装備が欠けがちだったシートベンチレーションやステアリングヒーター、デジタルインナーミラーなどが全て網羅されている点にも言及。「装備が充実したパーフェクトスバル車」と太鼓判を押した。走行性能に関しても、進化した運転支援システム「アイサイトX」による、人間のような自然な加減速やレーンチェンジ支援を評価している。



一方で、安全装備における明確な弱点として「フロントの近接センサーがない」ことを指摘。すべてをカメラで検知する仕様のため、駐車場での低いポールや花壇など、カメラの死角にある静止物に対して警告音が鳴らない点に注意が必要だと語る。「今までセンサー付きの車に乗っていた人は、何も言わずにゴツンとぶつかる可能性がある」と警鐘を鳴らした。



ワンソク氏は総合評価を83点とし、「納期は長いが待つ価値のある一台」と結論付けている。スバルの四駆性能と最新の快適装備を兼ね備えたフォレスターは、長距離ドライブの多いユーザーにとって有力な選択肢となるだろう。