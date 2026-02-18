アンカー・ジャパンは、音響ブランド「Soundcore」よりホームシアターシステム「Soundcore Nebula P1」を2月18日に発売する、価格は14万9900円。

同社では、これまでプロジェクターを含めて「nebula」ブランドとして製品を販売してきたが、同製品では、これまで音響製品のブランドとして展開していた「Soundcore」に統合される形で販売される。

Soundcoreブランドの新しいラインアップ

プロジェクター本体には、脱着できるワイヤレスデュアルスピーカーを搭載しており、利用しないときはコンパクトに、利用するときは場所に合わせてスピーカーを配置することで、シーンに合わせてより迫力ある音響を楽しめる。スピーカーは、本体に戻すことで充電できる。3時間の充電で最大20時間利用できる。

スピーカーは、片側10W、合計20Wの迫力出力でDolby Audioの立体音響に対応する。映像は、650ANSIルーメンの高輝度とフルHD（1980×1080）に対応し、最大180インチの大画面で投影できる。また、ノイズを自動で検知し補正する独自エンジンやフレーム補間技術を搭載し、さまざまな映像に対応する。このほか、自動台形補正やオートフォーカス機能を備えており、初めてのホームシアターを手軽に実現できる。

サイズは約284×124×130mm、重さ約2.4kg。Google TVを備えている。なお、プロジェクター本体にはバッテリーが備えられていないため、利用には外部電源（USB Type-C）が必要。

主な仕様 製品名 Soundcore Nebula P1 サイズ 約284×124×130mm 重さ 約2.4kg 輝度 650ANSIルーメン 解像度 フルHD（1920×1080） OS Google TV 投影インチ 20-180インチ スピーカードライバー 10W×2（着脱式） オーディオ Dolby Audio