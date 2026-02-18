Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

冬の通勤や外回り、きちんと感と防寒の両立ってちょっと面倒じゃないですか？ アウターはかさばるし電車などでは暑すぎる。とはいえジャケットだけではすぐに凍えてしまう……。

そんなビジネスユーザーにあるあるな冬服ストレスを解決してくれるアイテムが「UNTE Urban Jacket」かもしれません。

外観はスタイリッシュなテーラードジャケットですが、宇宙服素材によりダウンジャケット級の防寒性能を誇るんです。

製品を体験させてもらったところ、その実力は本物だと感じたので皆さんにもご紹介します。

一着で秋冬を制す！極薄超断熱素材と革新的設計が織りなす次世代2wayテックウエア 64,300円 【超早割 24%OFF】 詳細をチェック

着て驚いた薄さと暖かさのギャップ

Photo: junior

防寒ジャケットと聞くとダウンなどの厚みがあるタイプを想像しがちですが、「UNTE Urban Jacket」は一般的なジャケットと変わらないのが最大の特長。

気温一桁半ばの河川敷を薄手のニットに合わせて歩いてみたところ、風を全く通さず、体温が内側に留まるのを感じられて寒さがピタッと止まります。

Photo: junior

ジャケットなのに防寒具として成立するのがこの「脱着式ストームガード」。寒さを感じやすいフロント開口部と首元をがっつりガードし、冷気を徹底遮断できるのがポイント。

商談などのオンタイムはスッキリしたジャケットとして、通勤時は完璧なアウターとして機能するという合理性がいいですね。

Photo: junior

個人的にもストームガードありの状態がスポーティーかつ前衛的なスタイルで好みでした。

雪山でも耐えられます

Photo: Yama3

スノボに行く友人に氷点下の雪山でも試してもらいましたが、痩せ我慢ではなく薄手のカットソー1枚に合わせただけでも十分に暖かく、

Photo: Yama3

先述した「ストームガード」を装着すればそのまま滑りに行けるぐらいだったそう。

薄いのに暖かい宇宙服素材

Photo: junior

寒さをガードできるヒミツが宇宙服にも採用される断熱材「エアロゲル」から生まれた「SOLARCORE（ソーラーコア）」という記事。わずか2mmという薄さながら、45mm厚のダウンと同等の断熱保温性を持っています。

Photo: junior

このソーラーコアは袖以外のすべてに搭載し、寒さを感じる部分がしっかり守られています。

ガンガン使える機能性

Photo: junior

表面生地は帝人の高機能素材で撥水性と防シワ性も高いのがポイント。動画のように丸めて収納してもシワにならず、急な雨でも安心。これぐらいラフに使えるのは助かります。

Photo: junior

内ポケットの配置やサイズ感は一般的なジャケットと同様。長財布や名刺入れ、ペンなどをいつもの定位置に収納できますよ。

Photo: junior

価格は高めですがジャケット+アウターと考えればコスパも十分に高いので、かさばるのが嫌な人には最強のパートナーになるはず。

この温かさは使ってみないと伝わらないのが残念な限りなので、ぜひ皆さんも体験してみてください！

一着で秋冬を制す！極薄超断熱素材と革新的設計が織りなす次世代2wayテックウエア 64,300円 【超早割 24%OFF】 詳細をチェック

＞＞一着で秋冬を制す！極薄超断熱素材と革新的設計が織りなす次世代2wayテックウエア

Source: machi-ya

本記事制作にあたりUNTEより製品貸与を受けております。