防寒とスマートさを両立。アウター不要、氷点下でも耐えられるジャケット
冬の通勤や外回り、きちんと感と防寒の両立ってちょっと面倒じゃないですか？ アウターはかさばるし電車などでは暑すぎる。とはいえジャケットだけではすぐに凍えてしまう……。
そんなビジネスユーザーにあるあるな冬服ストレスを解決してくれるアイテムが「UNTE Urban Jacket」かもしれません。
外観はスタイリッシュなテーラードジャケットですが、宇宙服素材によりダウンジャケット級の防寒性能を誇るんです。
製品を体験させてもらったところ、その実力は本物だと感じたので皆さんにもご紹介します。
着て驚いた薄さと暖かさのギャップ
防寒ジャケットと聞くとダウンなどの厚みがあるタイプを想像しがちですが、「UNTE Urban Jacket」は一般的なジャケットと変わらないのが最大の特長。
気温一桁半ばの河川敷を薄手のニットに合わせて歩いてみたところ、風を全く通さず、体温が内側に留まるのを感じられて寒さがピタッと止まります。
ジャケットなのに防寒具として成立するのがこの「脱着式ストームガード」。寒さを感じやすいフロント開口部と首元をがっつりガードし、冷気を徹底遮断できるのがポイント。
商談などのオンタイムはスッキリしたジャケットとして、通勤時は完璧なアウターとして機能するという合理性がいいですね。
個人的にもストームガードありの状態がスポーティーかつ前衛的なスタイルで好みでした。
雪山でも耐えられます
スノボに行く友人に氷点下の雪山でも試してもらいましたが、痩せ我慢ではなく薄手のカットソー1枚に合わせただけでも十分に暖かく、
先述した「ストームガード」を装着すればそのまま滑りに行けるぐらいだったそう。
薄いのに暖かい宇宙服素材
寒さをガードできるヒミツが宇宙服にも採用される断熱材「エアロゲル」から生まれた「SOLARCORE（ソーラーコア）」という記事。わずか2mmという薄さながら、45mm厚のダウンと同等の断熱保温性を持っています。
このソーラーコアは袖以外のすべてに搭載し、寒さを感じる部分がしっかり守られています。
ガンガン使える機能性
表面生地は帝人の高機能素材で撥水性と防シワ性も高いのがポイント。動画のように丸めて収納してもシワにならず、急な雨でも安心。これぐらいラフに使えるのは助かります。
内ポケットの配置やサイズ感は一般的なジャケットと同様。長財布や名刺入れ、ペンなどをいつもの定位置に収納できますよ。
価格は高めですがジャケット+アウターと考えればコスパも十分に高いので、かさばるのが嫌な人には最強のパートナーになるはず。
この温かさは使ってみないと伝わらないのが残念な限りなので、ぜひ皆さんも体験してみてください！
