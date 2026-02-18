¡ÖÀõÅÄ¿¿±û¤ÎºÆÍè¡×17ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¿·¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä
14ºÐ¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢4°Ì¤È¤Ê¤êÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿Ãæ°æ¡£º£µ¨¤Ï¥·¥Ë¥¢1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2°Ì¤ÈÂçÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿
¸½ÃÏ»þ´Ö2·î6Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£¤½¤Î½øÈ×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤À¡£ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥Ú¥¢¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î³Æ½ç°Ì¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç·×¤ÇÁè¤¦¹ñÊÌÂÐ¹³¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¸°»³Í¥¿¿¤¬ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç1°Ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤È¥Ú¥¢¤Îà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡Ê»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ëá¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¶¦¤Ë1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤ËàÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÄìÎÏá¤ò¼¨¤·¤¿¡£Áí¹çÎÏ¤Ç¾¡¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥ÈµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¤ëÃæ°æ
2·î10Æü¤«¤é¤Ï¡¢Âç²ñ¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸Ä¿ÍÀï¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÉ´²ÖåçÍð¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢5Ï¢ÇÆ¤ÎºäËÜ¡¢ºäËÜ¤ÈÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¦ÀéÍÕÉ´²»¡¢À¤³¦½÷²¦¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯¤Î¥í¥·¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢Èó¸øÇ§¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦ÎòÂå2°ÌÁêÅö¤Î262.92ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤¬¥á¥À¥ë¸õÊä¤À¡£
À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¶¦±é¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬Ãæ°æ°¡Èþ¡¢17ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀõÅÄ¿¿±û¤ÎºÆÍè¡×
¤ä¤äÂç¤²¤µ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Ãæ°æ¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀõÅÄ¤Ï15ºÐ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢°¦¤é¤·¤¤ÍÆ»Ñ¤ä±éµ»¤Ç¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£10Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÌ¾»ì¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4Ç¯¸å¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤¹¤â¡¢¤½¤ÎÍº»Ñ¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢»Ë¤ÇÉÔÌÇ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Éð´ï¤È¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡£¤½¤ì¤ò·è¤á¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«
°ìÊý¤ÎÃæ°æ¤Ï¡¢22¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¼å´§14ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÉð´ï¤Ë4°Ì¡£25¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÏGP¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ºäËÜ¡¢ÀéÍÕ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ß¥é¥Î¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡ÊGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ë6Ê¬´ÖÎý½¬¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÀõÅÄ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÀõÅÄ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç±éµ»¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ø¤¤¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÃåÉ¹¤µ¤»¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯±éµ»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ãæ°æ¤Ï¡¢ÀõÅÄ¤È¤¤¤¦À±¤Î°úÎÏ¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¸Î¶¿¤Î¿·³ã¤òÎ¥¤ì¤ÆÀéÍÕ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¿È¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î½ãÅÙ¤Î¹â¤¤³Ð¸ç¤¬¡¢Èà½÷¤ÎºÍÇ½¤ò¿¨È¯¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï°ìÅÙ¡¢À¥¸ÍºÝ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Ï¢Â³3²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤Î3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ÎÃåÉ¹¤¬Íð¤ì¡¢¥»¥«¥ó¥É¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Âç¤¤¯ÆÀÅÀ¤ò²¼¤²¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ°æ¤ÏÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤º¡¢Ä¾¸å¤Ë¸«»ö¤Ê¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¸«¤»¤ë¡£3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Î¸å¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ®¸ù¡£17ºÐ¤é¤·¤«¤é¤ÌÃÀÎÏ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
Ãæ°æ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ëÃæÄí·ò²ð»á¤ÏGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸å¡¢¶µ¤¨»Ò¤Î½¤ÀµÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¡¢Ëá¤¤¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ°æ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬½Ð¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤ì¤òÍý²ò¤¹¤ëà¥¹¥±¡¼¥ÈIQá¤¬¹â¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëµ»ÎÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×
ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾¡ÉéÅÙ¶»¤À¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤â¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤«¥Õ¥ê¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç²ñ¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Ãæ°æ¤Ï¡¢Âç²ñ¤´¤È¤ËÎ¾Êý¤Ç¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î±éµ»¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤È¼ÂÎÏ¤¬¤É¤Á¤é¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
Ãæ°æ¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î´ï¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
º£µ¨¤Î¥·¥ç¡¼¥È¡¢Ãæ°æ¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à»ÈÍÑ¶Ê¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢±Ç²è¡ØÆ»¡Ù¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï½ÏÎý¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ç¹â¶¶ÂçÊå¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤Î¶Ê¤Ç¡¢¥¶¥ó¥Ñ¥Î¤È¥¸¥§¥ë¥½¥ß¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹°¦¤È¶È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¹¬¤»¤À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÃæ°æ¤Î»Ñ¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎàÀ¸Ì¿ÎÏá¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡¢·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Ãæ°æ¤ÏÅ¯³ØÅª¤Ë¸À¤¦¡£²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ì¤ó¤µ¤È¼ã¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍÆ»Ñ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢µ¤¹ü¤¬¤¢¤ë¡£
¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Á´ÆüËÜ¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¸Ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÉñÂæ¤Ç¤¤¤¤±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6Ê¬´ÖÎý½¬¤â°ìÈÖ¤¤¤¤½ÐÍè¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÊÃæÄí¡ËÀèÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤âÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢23Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Ï¤Í¤Î¤±¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
Á´ÆüËÜ¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢Ãæ°æ¤ÏËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤âÀ¥¸ÍºÝ¤ÇÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£´°Á´¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢6ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀ®¸ù¡£¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢±éµ»¸å¤Ë¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Èà½÷¤Ï¤È¤á¤É¤Ê¤¯ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢4°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë²ù¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÉé¤±¤óµ¤¤³¤½¡¢Èà½÷¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤À¡£
Ãæ°æ¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ïÌÜ¤ÇÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿
Ãæ°æ¤¬¶¥µ»¼Ô¤Î±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Î¸ÞÎØ¡¢Æ±¤¸17ºÐ¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ2°Ì¤ÎÅçÅÄËã±û¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¡Ê¸ÞÎØÁ°Ç¯¤Î7·î1Æü»þÅÀ¤Ç17ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢4·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃæ°æ¤Ï½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀõÅÄ¤â¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ç06Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ°æ¤Ï¼«¿È¤ÎÈôÌö¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ÞÎØ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
Ãæ°æ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢¥ë¥¤¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Î¡ØWhat a Wonderful World¡Ù¤òÉñ¤¦¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤À¤³¦¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÉ¹¾å¤Ë¤Ä¤¯¤ê½Ð¤»¤ë¤«¡£Èà½÷¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¡¢¿·¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®µÜÎÉÇ·¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í¡¡JMPA