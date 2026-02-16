自転車本体のほかパーツやアパレルも取り扱い。トレック公式楽天市場店オープン！



2026年に50周年を迎える米国自転車ブランド「トレック・バイシクル」が、2月12日(木)より楽天市場での販売を開始した。

自社ECサイトに加えて楽天市場での販売を行うことで、ユーザーにトレックブランドに触れてもらう機会を増やすことが目的だ。もちろん、30日間満足保証をはじめとするトレックの手厚い保証プログラムは楽天市場での購入にも適用されるという。

トレックについて

トレックは、1976年にアメリカ・ウィスコンシン州で創業したプレミアムバイシクルブランド。

2026年に創業50周年を迎えるトレックは、「地球上で最も素晴らしい乗り物をつくる」という理念のもと、高性能なロードバイク、マウンテンバイク、e-bikeなどを提供し、世界中のライダーから信頼を集めている。日本国内では、製品の提供のみならず、コミュニティやライフスタイルの発展にも貢献するブランドとして活動を展開している。

取り扱い商品をチェック

楽天市場で取り扱う商品を紹介しよう。

自転本体は、エントリーモデルを中心にクロスバイク、ロードバイク、MTB、キッズモデルと幅広く展開。パーツ・アクセサリーは、トレックやボントレガーブランドの純正パーツ、アパレルはラファブランドの厳選された人気商品を取り扱う。

サービスや保証について

また、さまざまなサービスや保証があり、自転車は完全に組立てられて自宅配送されるため、必要な作業はサドルの高さ調整だけ。梱包資材はすべて配送会社が回収してくれるため、巨大な段ボールの廃棄処理は不要だ。

アクセサリー・アパレルは最短即日出荷、バイクは5〜10日程度で届けられるスピード配送。

直営店で使える4回分の自転車無料点検サービスが付帯しているほか、アクセサリー・アパレルは、いかなる理由でも30日間返品できる満足保証付きとなっている。

楽天ならではのサービスも登場

さらに、楽天ならではのサービスも用意。自転車を購入する際、キックスタンドやライトなどを追加可能。汚れや傷からフレームを守るコーティングサービスもオプションで追加可能だ。

そのほか、配送日指定サービスに対応するほか税込3,980円以上で全ての商品が送料無料となる。詳しい情報は、下記のトレック公式楽天市場店のページから確認を。

この機会に、トレック公式楽天市場店で、お気に入りのアイテムを見つけてみては。

トレック公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/trek-bikes

(ソルトピーチ)