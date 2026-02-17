首肩コリさんへ。「無段階調整」PCスタンドでベスト位置決めましょ
本日2026年2月17日は、リーズナブルながら機能性と耐久性に優れたAoviho（アオビホ）の「折りたたみ式 ノートパソコンスタンド」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
Aoviho（アオビホ）の「折りたたみ式 ノートパソコンスタンド」が過去最安。首や肩のコリに悩む人は必携！
コスパに優れた、Aoviho（アオビホ）の「折りたたみ式 ノートパソコンスタンド」が、さらに26%オフ。
PC作業中に首や肩のコリに悩んでいる人必見のアイテムが、過去最安値で販売中です。
本アイテムは、15.6インチまでのノートPCから、本やタブレットまで多彩なスタンドとしても活躍。
置くだけで、視線が自然と上がり、背筋が伸びて作業効率がグンとアップすること間違いなしです。
本体底面に4つの滑り止めラバーを設置。また、接触面にも4つの保護用ゴムがあり、安定感も抜群ですよ。
人間工学にもとづき高さや角度の調整も自由自在。アルミニウム合金素材で耐久性も抜群
高さと角度は無段階に調整が可能。人間工学にもとづいたデザインで、長時間の作業をしっかりサポートしてくれますよ。
高品質なアルミニウム合金素材を使用しているので、耐久性も折り紙つきです。
放熱性能に優れた三角形冷却中空と通風穴があり、ノートPCの熱暴走を抑えます。
折りたたみ式なので持ち運びもラクラク。外出先でも作業効率がアップ
シンプルデザインながら高級感のあるシルバーが魅力的。日常使いからビジネスまで幅広いシーンで使えます。
2箇所に回転軸を採用し、折りたためるので持ち運びもスムーズ。
重量は0.67 キログラム。カバンに入れても気にならない重さで、どんな場所でも作業がしやすくなりますよ。
Source: Amazon.co.jp