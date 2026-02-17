Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月17日は、リーズナブルながら機能性と耐久性に優れたAoviho（アオビホ）の「折りたたみ式 ノートパソコンスタンド」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

アオビホ(Aoviho) ノートパソコンスタンド PCホルダー 折りたたみ式 人間工学 無段階高さ&角度調整可能 猫背＆姿勢改善 放熱対策 滑り止め 在宅仕事 つくえ 机 省スペース 軽量アルミ製 ZOOM会議 Macbook Air/Macbook Pro/iPad/15.6インチまでのノートパソコンやタブレットに対応 (銀 シルバー) 2,234円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

Aoviho（アオビホ）の「折りたたみ式 ノートパソコンスタンド」が過去最安。首や肩のコリに悩む人は必携！

コスパに優れた、Aoviho（アオビホ）の「折りたたみ式 ノートパソコンスタンド」が、さらに26%オフ。

PC作業中に首や肩のコリに悩んでいる人必見のアイテムが、過去最安値で販売中です。

本アイテムは、15.6インチまでのノートPCから、本やタブレットまで多彩なスタンドとしても活躍。

置くだけで、視線が自然と上がり、背筋が伸びて作業効率がグンとアップすること間違いなしです。

本体底面に4つの滑り止めラバーを設置。また、接触面にも4つの保護用ゴムがあり、安定感も抜群ですよ。

人間工学にもとづき高さや角度の調整も自由自在。アルミニウム合金素材で耐久性も抜群

高さと角度は無段階に調整が可能。人間工学にもとづいたデザインで、長時間の作業をしっかりサポートしてくれますよ。

高品質なアルミニウム合金素材を使用しているので、耐久性も折り紙つきです。

放熱性能に優れた三角形冷却中空と通風穴があり、ノートPCの熱暴走を抑えます。

折りたたみ式なので持ち運びもラクラク。外出先でも作業効率がアップ

シンプルデザインながら高級感のあるシルバーが魅力的。日常使いからビジネスまで幅広いシーンで使えます。

2箇所に回転軸を採用し、折りたためるので持ち運びもスムーズ。

重量は0.67 キログラム。カバンに入れても気にならない重さで、どんな場所でも作業がしやすくなりますよ。

