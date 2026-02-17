パートを辞めていた妻には＜男性客とのよからぬ噂＞があって…【うちのツマ知りませんか？】（2）
吉岡康・ヨシ子夫妻は、結婚30年の熟年夫婦。仲良く暮らしていたはずですが、ある日「お醤油を買いに行ってくる」と出かけたヨシ子が、家に戻ってこなくなりました。康がパート先に話を聞いたところ、内緒でパートを辞めていたことが判明。さらに警察に相談すると、ヨシ子が家を出るときに履いていたと思われるサンダルが「橋の上で見つかった」という情報が届き…。ヨシ子は、いったいどこへ行ってしまったのでしょうか。※本稿は、漫画家・野原広子さんの著書『うちのツマ知りませんか？』の一部を再編集したものです。
* * * * * * *
ヨシ子に一体何があった？
いつもおだやかでおしゃべり好きだったヨシ子。
「今日はおいしいの作るから」って毎日何品も作ってくれてたな。
おなかが空いてもヨシ子がいない…。
カップラーメンを作ることすら「面倒」と感じる康はヨシ子を探しに…
パートを辞めた理由
ヨシ子が勤務先の人員減の対象に？
勤め先で聞いたのは驚きの事実。
客と良からぬ噂があった？
だから帰ってこない？疑念がうずまく康は…
ゴミ箱に入っていたのは
自宅に戻り、ヨシ子の荷物をあさる康。
スーツケースも貴重品もある。
目に留まったのがごみ箱。
そこからできた紙片に書かれていたのは――。
次回へ続く
※本稿は、『うちのツマ知りませんか？』（オーバーラップ）の一部を再編集したものです。