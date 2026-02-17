パートを辞めていた妻には＜男性客とのよからぬ噂＞があって…【うちのツマ知りませんか？】（2）

吉岡康・ヨシ子夫妻は、結婚30年の熟年夫婦。仲良く暮らしていたはずですが、ある日「お醤油を買いに行ってくる」と出かけたヨシ子が、家に戻ってこなくなりました。康がパート先に話を聞いたところ、内緒でパートを辞めていたことが判明。さらに警察に相談すると、ヨシ子が家を出るときに履いていたと思われるサンダルが「橋の上で見つかった」という情報が届き…。ヨシ子は、いったいどこへ行ってしまったのでしょうか。※本稿は、漫画家・野原広子さんの著書『うちのツマ知りませんか？』の一部を再編集したものです。

ヨシ子に一体何があった？

いつもおだやかでおしゃべり好きだったヨシ子。

「今日はおいしいの作るから」って毎日何品も作ってくれてたな。

おなかが空いてもヨシ子がいない…。

カップラーメンを作ることすら「面倒」と感じる康はヨシ子を探しに…

パートを辞めた理由

ヨシ子が勤務先の人員減の対象に？

勤め先で聞いたのは驚きの事実。

客と良からぬ噂があった？

だから帰ってこない？疑念がうずまく康は…

ゴミ箱に入っていたのは

自宅に戻り、ヨシ子の荷物をあさる康。

スーツケースも貴重品もある。

目に留まったのがごみ箱。

そこからできた紙片に書かれていたのは――。

※本稿は、『うちのツマ知りませんか？』（オーバーラップ）の一部を再編集したものです。