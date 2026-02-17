4点差を追う9回、1死満塁から走者一掃の二塁打を放った

日本ハムは15日、楽天との練習試合（金武）を9-9で引き分けた。4点を追う9回、矢澤宏太投手が放った“驚愕打球”にファンは口あんぐり。「今季の矢澤は一味違う」「覚醒しそう」と反応が寄せられている。

一振りで試合を変えた。5-9で迎えた9回、1死満塁で矢澤に打席が回った。カウント0-1からの2球目、日當直喜投手のフォークを一閃。ストライクゾーン低めに投じられたボールに、しっかり間を捉えて振り抜き、打球はもう少しで柵越えとなる当たりとなった。

走者一掃の3点二塁打をパーソル パ・リーグ公式SNSが投稿すると、「首位打者狙えるくらい力付けてる」「イチローみたい」「打球のノビ凄くない!?」「めちゃくちゃパワーついてね？」「今年は矢澤の年になるか？」「ガチで今季とんでもない数字残すぞ」「矢澤のスイングめっちゃ良くなってない？」などと期待感漂う声が殺到した。

日本体育大から二刀流で活躍し、2022年ドラフト1位指名で日本ハムに入団。プロ入り後も投打でプレーしたが、昨季は野手に専念して86試合に出場。打率.247、1本塁打、18打点、11盗塁を残した。今季もメインは打者が見込まれるが、早くも覚醒を感じさせるプレーを見せている。（Full-Count編集部）