YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È·×¤ÎÌ£Êý¡×¤¬¡¢¡Ö¥É¥³¥â·ÐºÑ·÷´°Á´¥¬¥¤¥É¡Ãd¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡¦d¥«ー¥É¡¦dÊ§¤¤¡¦d NEOBANK¡¦¥É¥³¥â¸÷¡¦¥É¥³¥â¤Ç¤ó¤­¡¦¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¤ªÆÀ¤Ê»È¤¤Êý¡¦»Ï¤áÊý¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª¡ÚPR¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¶áÇ¯¡¢¶âÍ»¤äECÊ¬Ìî¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡Ö¥É¥³¥â·ÐºÑ·÷¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È¥æー¥¶ーÁØ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê³èÍÑË¡¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¥É¥³¥â·ÐºÑ·÷¤¬¤â¤Ï¤äÃ±¤Ê¤ë·ÈÂÓ¡¦¸÷²óÀþ¤Î¥æー¥¶ー¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¡£¸µ¡¹¤Ï¡¢¹ñÆâ¥·¥§¥¢Î¨¤Î¹â¤¤ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ò¼´¤Ëd¥Ý¥¤¥ó¥È¤ädÊ§¤¤¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ç¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¤·¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤òÇã¼ý¡¢ECÊ¬Ìî¤Ç¤ÏAmazon¤ÈÄó·È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÄÌ¿®¡¦¶âÍ»¡¦EC¤Î»°ËÜÃì¤¬Â·¤¤¡¢µÞÂ®¤Ë·ÐºÑ·÷¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥É¥³¥â·ÐºÑ·÷¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹Ã±ÂÎ¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥É¥³¥â¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤¤ÅÝ¤¹¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆÃÀ­¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£

¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑË¡¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï¥æー¥¶ー¤ò2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ²òÀâ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤¡Ö¥é¥¤¥È¥æー¥¶ー¡×¤Ë¤Ï¡¢Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Î¡Öd¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¡Öd¥«ー¥É¡×¡ÖdÊ§¤¤¡×¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤ò¿ä¾©¡£d¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤òÄó¼¨¤·¡¢dÊ§¤¤¤Î»ÙÊ§¤¤¸µ¤òd¥«ー¥É¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»°½Å¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂç2%¤Î´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢ºÇÂç¸Â¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡Ö¥Ø¥Óー¥æー¥¶ー¡×¤Ë¤Ï¡¢¾åµ­¤Î3ÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥É¥³¥â¤Î¥¹¥Þ¥Û¡×¡Ö¥´ー¥ë¥É°Ê¾å¤Îd¥«ー¥É¡×¡Ö¥É¥³¥â¸÷¡×¡Ö¥É¥³¥â¤Ç¤ó¤­¡×¡Ö¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡×¤Î5ÅÀ¥»¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤òÄó°Æ¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥É¥³¥â¸÷¡×¤ä¡Ö¥É¥³¥â¤Ç¤ó¤­¡×¤ÎÎÁ¶â¤ò¡Öd¥«ー¥É ¥´ー¥ë¥É¡×¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È10%¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾å°Ì¥«ー¥É¤ò¼´¤Ë³Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ðËÜÎÁ¶â¤Î¹â¤µ¤ò¾å²ó¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£

¥É¥³¥â·ÐºÑ·÷¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹Ãæ¿´¤Î»Ñ¤«¤éÂç¤­¤¯ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¡Ö»È¤¤ÅÝ¤¹¡×¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î·ÐºÑ·÷¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¸°¤Ç¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

