¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¼çË¤¥²¥ì¥í¡¢¿·¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢Ìî¼ê¹çÎ®½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥À¥ó¥¤¡¼¥Ç¥ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤È¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¶¦±é¤·¤¿¼çË¤¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥íÆâÌî¼ê¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¡£²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡£µÇ¯Ï¢Â³¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£²ÎÒ¡¢£²£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£´ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇÎ¨£³³ä£¹Ê¬£·ÎÒ¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂç³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤â¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤Ç¸£°ú¤·¤¿¼çË¤¥²¥ì¥í¤¬¡¢¿·¿Í¡¦²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢Èà¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂè°ì°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖÈà¤ÎÄ¹½ê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤È¤³¤í¡£¤À¤«¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÊóÆ»¿Ø¤ò¸ÍÏÇ¤ï¤»¤¿¸å¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¸å¤ÇÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿²¬ËÜ¤Ï¡Ö¤¨¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²¹¤«¤¤»ÑÀª¤¬Þú¤ó¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ì¶Ú¤Ç£·Ç¯¤ò²á¤´¤·¡¢ºòÇ¯£´·î¤Ë£±£´Ç¯Áí³Û£µ²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó£·£³£°²¯±ß¡Ë¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£ÆüËÜ¤«¤éÌ´¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¾¯¤·¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤µ¡×¤È¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìî¼ê¹çÎ®¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×ÃÏÆþ¤ê¡£¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¡¢ÆâÌî¼éÈ÷Îý½¬¤Ç²¬ËÜ¤È¤È¤â¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö»°ÎÝ¡¦²¬ËÜ¡¼°ìÎÝ¡¦¥²¥ì¥í¡×¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¹½ÃÛÃæ¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¡¢¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¤âÆ±ÁÈ¤Ç²ó¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÎÉ¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÁ°Äó¤À¡£²æ¡¹¤Ï²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¿·¤·¤¤Áª¼ê¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤À¡£³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¥²¥ì¥í¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢²¬ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£