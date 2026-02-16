ÎáÏÂ¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È»ö¾ð¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«
ÀèÆü¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤¿´ÑµÒ»²²Ã·¿¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½ã¿è¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò²¿ËÜÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºòº£¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¾ð¤ËÁÂ¤¤»ä¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ï1ËÜ¤Ë¤Ä¤1¿§¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¤Ç¤â¡¢º£¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ã¤Æ¿§¤âÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢¡Ö¿ä¤·¿§¡×¤òÅÐÏ¿¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ó¤Ê¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤Î¾¦ÃÌÅ¸¡Ö¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈEXPO¡×¤Ç°µ´¬¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢RUIFAN JAPAN¡£¡Ö¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥É¡×¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¤«¤Ê¤êßê¤Ó¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ï1ËÜ¤Ç20¿§¶á¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿§¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¿¤¤¤Ø¤ó¤À¤«¤é¡Ö¿ä¤·¿§ÅÐÏ¿¡×µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿ä¤·¤¬¸½¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥ï¥ó¥Ü¥¿¥ó¤ÇÂ¨¿ä¤·¿§¤ò½Ð¤»¤ëÍ¥¤ìÊª¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ç»È¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÆþ¼Ò¼°¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¦¤Á¤ï·¿¤ÎÈ¯¸÷¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï»þ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤·¤¿¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥Ô¥ó¥¯¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿§¤òÊÐ¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤«¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¸ÂÄê¤µ¤»¤Ê¤¤Á°Äó¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¿À®¥®¥ã¥ë¥Ö¡¼¥à¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ô¥ó¥¯¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤é¡¢SNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
»ä¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÊ¿À®¥®¥ã¥ëÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤µ¤«¤é¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌäÂê¤Ï»È¤¦¾ìÌÌ¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
GIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ