¼¡²ó¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÍ½¹ð¡£ËÏËó¤ËºÖ¤òÃÛ¤¯¤Ù¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿Æ£µÈÏº¤¿¤Á¡£¡ãÈþÇ»»°¿Í½°¡ä¤ÎÁ°¤ÇÅá¤òÈ´¤¯ºØÆ£Î¶¶½¤Ë¡¢±Ô¤¤´ã¸÷¤ò¸þ¤±¤ë°ÂÆ£¼é½¢¡£°ìÊý¤Ç¾®°ìÏº¤ÎÁÛ¤¤¿Í¡¦Ä¾¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡Ä
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂèÏ»²ó¡Ö·»Äï¤Îå«¡×¤¬2·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤Ë¡£
¡ãÉÔ²º¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡äÂçÂô¤ò»Ù¤¨¤ëºÊ¡¦¼Ä¤Ë¶¼¤¨¤ë»ëÄ°¼ÔÂ³½Ð¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º±é¤¸¤ë±ÇÈþ¤¯¤é¤é¤Ï¡Ä
¤½¤ÎºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤¿Âè¼·²ó¡Ö·è»à¤ÎÃÛ¾ëºîÀï¡×¤ÎÍ½¹ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼ÂèÏ»²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ãÂèÏ»²ó¤Î¸ø¼°¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÂçÂô¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤Ë¡¢¿®Ä¹(¾®·ª½Ü)¤Î°Å»¦¤ò´ë¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¾®°ìÏº(ÃçÌîÂÀ²ì)¤Îµ¡Å¾¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î¼êÂÇ¤Á¤ÏÌÈ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï±¾Â¾ë¤Ë»Ä¤Ã¤¿Æ£µÈÏº(ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼)¤ÎÌ¿¤¬´í¤Ê¤¤¡£
ÍâÆü¤Þ¤Ç¤ËÂçÂô¤ÎÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤Ï¡¢Ä´ºº¤ËËÛÁö¤·¤Ä¤Ä¡¢»Ô(µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¡¡öºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤)¤Ë¿®Ä¹¤Ø¤Î¸ýÅº¤¨¤òÍê¤à¡£
¡Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¤À¤¬»Ô¤Ï¤½¤ì¤òÃÇ¤ê¡¢¿®Ä¹¤Î¤¢¤ë²áµî¤ò¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤ë¡£
ÍâÆü¡¢¼êµÍ¤Þ¤ê¤Î¾®°ìÏº¤Ï¿®Ä¹¤ÎÁ°¤Ç¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Æ¡¼¡¼¡£
¼¡²óÍ½¹ð
¡ö°Ê²¼¡¢ËÜÊÔºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤¿¼¡²óÍ½¹ð
´é¤ò¾å¤²¤¿¿®Ä¹¤¬¡ÉËÏ¸Ô¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÈþÇ»¤ò¹¶¤á¤ë¡Ä¡£ËÏËó¤¸¤ã¡×¤È¤Î¿®Ä¹¤ÎÀ¼¡£
²Ï¸¶¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÅÚ¹ë½¸ÃÄ¡¦ÀîÊÂ½°¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤òÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿Æ£µÈÏº°ì¹Ô¤¬¿Ê¤à¡£
ëÃ¤·µ¤¤Ê´é¤ò¤ß¤»¤ëÀîÊÂ½°¤ÎÅïÎÂ¡¦Ëª¿Ü²ìÀµ¾¡¡£
ËÏËó¤ËºÖ¤òÃÛ¤¯¤Ê¤É¡ª
¾®°ìÏº¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÆ£µÈÏº¡£
¡Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¡ÖËÏËó¤ËºÖ¤òÃÛ¤¯¤Ê¤É¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖÅ¨¤Ë¹¶¤á¤Ê¤¬¤éºÖ¤òÃÛ¤¯¤Î¤Ï¡Ä¡×¤È¤¢¤µ¤Ò¤ÎÉ×¡¦¿Ó½õ¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë½¨Ä¹¡£
Åá¤òÈ´¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤¦Àµ¾¡¤ÈÁ°ÌîÄ¹¹¯¡£
¤½¤ÎÄ¹¹¯¤òÆ£µÈÏº¤¬Èô¤Ó½³¤ê¤ÇÀî¤ËÆÍ¤Íî¤È¤¹¡£
Ä¾¡ª
Â³¤¤¤Æ¡Ö²æ¤¬ÎÎ¹ñÆâ¤Ç¥³¥½¥³¥½¤È¡Ä¡×¤È¤ÎºØÆ£Î¶¶½¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤ë¡£
°ðÍÕÎÉÄÌ¡¦°ÂÆ£¼é½¢¡¦»á²ÈÄ¾¸µ¤é¡ÉÈþÇ»»°¿Í½°¡É¤òÁ°¤Ë¡¢Åá¤òÈ´¤¯Î¶¶½¡£
¤½¤ÎÎ¶¶½¤Ø¼é½¢¤¬±Ô¤¤´ã¸÷¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¾ìÌÌÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÁ³¤è¤í¤á¤¯Ä¾¡£
¡Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡ÖÄ¾¤µ¤ó¡ª¡©¡×¡ÖÄ¾¡ª¡©¡×¤ÈÁö¤ê´ó¤ëÇ«¡¹¤¿¤Á¡£
¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿Ä¾¤ÎÇØ·Ê¤Ë¾®°ìÏº¤Î¡ÖÄ¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Î®¤ì¤ë¤¬¡½¡½¡£
¡¼¡¼¡¼
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¨¡¨¡Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡ª
¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£
Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
½¨Ä¹¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈ¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ÏÈ¬ÄÅ¹°¹¬¡¢¸ì¤ê¤Ï°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£