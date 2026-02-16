ÁáÄ«¤Î¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¾×·â¡Ö42ºÐ¤Ã¡ª¡©¡×¡Ö3²óÅ¾Ä·¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡×¡¡¥«¥Ê¥À½÷»Ò¤ÏÈá´ê¤Î½é½Ð¾ì
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Î¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥¹¥Æ¥é¡¼¥È¥Ç¥å¥Ç¥¯¡¢¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¥·¥ã¥óÁÈ¤Ï66.04ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£14°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¥é¡¼¥È¥Ç¥å¥Ç¥¯¤Ï42ºÐ¤Ç¤Î¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Ç¡¢»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¡¢¥¹¥í¡¼¥È¥ê¥×¥ë¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤ò·è¤á¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤òÈäÏª¡£¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥ê¥Õ¥È¤âÈäÏª¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÅ¾ÅÝ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿2¿Í¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢42ºÐ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤²¤¿¡£¡Ö½÷À¤¬42ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö42ºÐ¤Ã¡ª¡©¡×¡Ö42ºÐ¤Ç½é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤·¤«¤â¼ã¤¤¿Í¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤±éµ»¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö42ºÐ¤Ç3²óÅ¾Ä·¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡×¡ÖÅØÎÏ¤âÊÂÂçÄñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤Í¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
