¡¡¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê49¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ºßÂçºåÃæ¹ñÁíÎÎ»ö´Û¤¬15Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Çµ¯¤¤¿»¦½ý»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤Ë²þ¤á¤ÆÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤è¤¦ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡¢Èù¿®¡Ê¥¦¥£¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ë¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï15Æü¤Ë½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤ËÈ¼¤¦Âç·¿Ï¢µÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎºòÇ¯11·î¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¤·¡¢Ë¬Æü¼«½Í¤ò·«¤êÊÖ¤·¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÁíÎÎ»ö´Û¤ÏÆüËÜ¤ËÂÚºß¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼£°Â¾ðÀª¤ËÎ±°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¡¢°ÂÁ´°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¡×¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¡¢Ë¬Æü¤Î¼«½Í¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡Âçºå¤Î»¦½ý»ö·ï¼õ¤±¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¡ØÆüËÜ¤Ï´í¤Ê¤¤¡Ù¤È°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê¥Ý¡¼¥º¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤à¤·¤íÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤¬Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬´í¸±¤À¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´Ñ¸÷¾ÃÈñ¤ÏµÕ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¥¨¥¸¥×¥ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡¢2ºÐ¤Î»þ¤ËÆüËÜ¤Ë²ÈÂ²¤Ç°Ü½»¡£ÃæµþÂç¾ðÊó²Ê³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢½¢¿¦¤·¡¢01Ç¯¤ËÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤È·ëº§¡£Âè1»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿05Ç¯¤ËTBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥¤¥Á¥Æ¥ë¡ª¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥Õ¥¡¥é¥ª¤Î¿½¤·»Ò¡×¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£