10月24日に開かれた国会で、高市早苗首相が所信表明演説をおこなった。“勝負カラー”のブルーのスーツで演壇に立った高市首相だが、演説を始めようとすると、議員席から大きなヤジが。甲高い男性の声で「暫定税率廃止、スピード後退してますよ!」と何度も繰り返し、高市総理は一瞬、話し始めるのを躊躇するようにもみえた。演説が始まってからもヤジは止まらず、「統一教会の被害者の権利を守ってください」「裏金問題の全容