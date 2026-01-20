タレントのフィフィが1月19日のXで“泥酔配信”に関する謝罪を長文でおこない注目を集めている。このところフィフィは、“ジョーカー議員”こと埼玉県戸田市議会議員の河合ゆうすけ氏とのトラブルが表面化していた。「きっかけは河合さんの外国人についての発言に、エジプト人の両親を持ち、のちに日本国籍を取得したフィフィさんが噛みつきました。その過程でフィフィさんが河合さんと、一時期“男女の関係”にあったと暴露し