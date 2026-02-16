『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×SUPER BEAVER「燦然」魂を震わせる主題歌コラボMV解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

現在公開中の『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。

この度、本作の公開に先駆けて本編映像を使用したSUPER BEAVERによる主題歌「燦然」のMVが解禁された。

夜王・鳳仙に支配される吉原で、母に会いたいという晴太の小さな願いを叶えるため、万事屋が動き出す。MVでは、吉原を守る月詠の姿や、神楽の兄であり、宇宙海賊春雨第七師団団長である神威が、同じ夜兎の鳳仙と激しくぶつかり合う緊迫のバトルが収められているほか、新八と神楽が神威の右腕である阿伏兎に戦いを挑む様子も。晴太のため、そしてこの吉原を鳳仙から取り戻すべく、血まみれになりながらも戦い続ける銀時の力強い姿からも目が離せない。さらに、真選組や桂の迫力あるバトルシーンも詰め込まれるなど、公開に期待が高まる映像となっている。キャラクターひとりひとりの心情とシンクロする超絶クールなMVを堪能してほしい。

●作品情報

『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』

2月13日（金）全国公開

＜イントロ＆ストーリー＞

待たせたなァ！銀魂「新」劇場版ついに登場!!!!!!!!!

最も熱く泣ける珠玉の物語〈吉原炎上篇〉が大迫力のワイドスクリーン【シネマスコープ】で映画化！

2026年、銀魂の「新」たな伝説が始まる。

親子の絆を護るため、巨大な闇に立ち向かう・・・銀さんたちと一緒に、笑って泣いて熱くなれ！

法の力が及ばない巨大な地下遊郭都市・吉原桃源郷。欲望渦巻く陽の当たらない常夜の街。江戸で何でも屋＝万事屋を営む坂田銀時は、スリで生計を立てる孤児・晴太と出会った。晴太は生き別れた母を探しているという。そして吉原トップの花魁・日輪が母かもしれないと。吉原桃源郷の花魁達は夜王・鳳仙の支配下にある。鳳仙は戦闘民族・夜兎族の中でも圧倒的な強さを誇り、吉原の利権をすべて掌握し、莫大な金と権力を欲しいままにしていた。「一目でいいから母ちゃんに会いたい」。少年の小さな願いを叶えるために、銀時と仲間達が動き出す。その絆は、巨大な闇を照らし出すことができるのか。原作者・空知英秋も“スーパーアドバイザーゴリラ”として携わる「新」劇場版。TVアニメシリーズで“吉原炎上篇”が放送された2009年から16年の時を経て、スケールアップを遂げた超ド迫力の映像を映画館の大スクリーンで体感せよッ!!!!

＜銀魂とは？＞

ジャンプアニメの大本命！？そりゃ銀魂に決まってんだろうがアアアアア！！

宇宙から来た異星人・天人（あまんと）と地球人が共存している江戸。かぶきの何でも屋＝万事屋銀さんこと坂田銀時は、かつて「白夜叉」と呼ばれ恐れられた侍だったが、いまは刀を木刀に持ち変えて、新八・神楽とともに気ままに暮らしていた。そんな彼らのもとに様々な依頼が舞い込んでくる…。

【STAFF】

原作/スーパーアドバイザーゴリラ：空知英秋

監督：安藤尚也

監修：藤田陽一

脚本：岸本 卓

キャラクターデザイン／総作画監督：竹内進二

デザインワークス：中村ユミ

色彩設計：歌川律子

美術監督：和田千帆

CG監督：谷口顕也

撮影監督：五明真利

編集：白石あかね

音響監督：長崎行男

音楽：Audio Highs

主題歌：SUPER BEAVER「燦然」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

アニメーション制作：BN Pictures

配給：ワーナー・ブラザース映画

バンダイナムコピクチャーズ バンダイナムコフィルムワークス アニプレックス

【CAST】

坂田銀時：杉田智和

志村新八：阪口大助

神楽：釘宮理恵

月詠：甲斐田裕子

晴太：三瓶由布子

日輪：井上喜久子

鳳仙：銀河万丈

神威：日野 聡

阿伏兎：大塚芳忠

猿赫：山口勝平

桂 小太郎：石田 彰

近藤 勲：千葉進歩

土方十四郎：中井和哉

沖田総悟：鈴村健一

山崎 退：太田哲治

お登勢：くじら

キャサリン：杉本ゆう

たま：南央美

©空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

