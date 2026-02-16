スノボ日本勢が躍動する中で「私は残念ながら…」荻原大翔が下した「苦渋の決断」SS棄権も出場選手への声援を呼びかけ【冬季五輪】

荻原は悔しさを押し殺して前を向き、仲間への声援を呼び掛けた(C)Getty Images

無念の出場断念だ。

現地時間2月15日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子スロープスタイル予選がリビーニョ・スノーパークで行われ、木俣椋真が80.83点の4位、長谷川帝勝が72.03点の9位で決勝進出。ビッグエア金メダルの木村葵来は、69.20点の14位に終わり、惜しくも12位以内の決勝進出ラインに入れなかった。

【写真】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェック

連日メダルラッシュに沸いている日本勢だが、その中で涙を呑んだのが荻原大翔だ。この日、公式インスタグラムを更新し、スロープスタイル予選を棄権すると報告。7日のビッグエア決勝で足首を負傷し、その後も再度痛めたといい、「スロープスタイルのコースの衝撃には厳しい状況でした」と現状を伝えている。

続く文面では、「理想のパフォーマンスができないと判断し 苦渋の決断でしたが スロープスタイルの参加を見送る形となってしまいました」と説明。「ビッグエアの時は非常に心強い支えとなりました。ありがとうございました」と周囲やファンへの感謝を綴っており、失意の中でも前を向いているようだ。