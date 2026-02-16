この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏「何に注意を向けるかで脳の構造が変わってしまう」パフォーマンスを最大化する“脳の育て方”を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「あなたの脳の中の『アテンション・エコノミー』であなたがどういう人間かが決まってくる。」と題した動画を公開。SNSなどで注目を集めることで価値が生まれる「アテンション・エコノミー」という概念を、個人の脳機能になぞらえ、何に注意を向けるかが人生そのものを形成すると論じた。



動画で茂木氏は、SNSだけでなく「脳の中にアテンション・エコノミーがある」と主張。朝起きてから何に注目するか、その選択こそが最も重要なアテンション・エコノミーであると説く。氏は「何に注意を向けるかでこの脳の構造が変わってっちゃう」と述べ、日々の注意の向け方が脳の回路を物理的に変化させると指摘。その意味で、現代人は誰もが「注意のアスリート」なのだと定義した。



さらに茂木氏は、脳の回路は植物が光に向かって伸びるように「アテンション、注意のほうに向かっていく」と解説。このメカニズムにより、個人の注意の向け方が仕事や勉強のパフォーマンス、ひいては人生全体を決定づけてしまうと警鐘を鳴らす。氏は自身も「ヒリヒリとした緊張感」を持って、日々のアテンションを管理していると明かした。



最後に茂木氏は、この脳内のアテンション・エコノミーこそが「皆さんの存在自体をきめてしまう」ほどの重大なテーマであると強調。視聴者に対し、自分自身の脳が何に注意を向けているのかを意識的に考えるよう促し、動画を締めくくった。