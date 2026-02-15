「ワインと野菜」にこだわり、「この地域ならではの食材との出会い」を提供するメインダイニング「OTTO SETTE（おっと せって）」。名前の由来は、「OTTO」が数字の「8」、「SETTE」が「7」を表し、おいしい野菜やワインが育つ八ヶ岳エリアと、食材を提供する7人の達人を意味しているのだそう。

料理の一例「畑の前菜」とペアリング

お店のコンセプトは「Vino e Verdura（ヴィノ エ ヴェルデューラ）」。「ワイン（Vino）と野菜（Verdura）」へのこだわりを突き詰めるという想いが込められています。前菜からデザートまで、すべての料理にこだわりの野菜を使った八ヶ岳ならではのイタリア料理を味わうことができます。

春限定ディナーコースのメニューをご紹介

2026年3月21日（土）〜6月25日（木）の春限定ディナーコースは、春に旬を迎えるイチゴを存分に生かしたイタリア料理です。気になるメニューの詳細はこちら！

苺のズッパ

旬のイチゴと、赤パプリカやビーツ、アーリーレッド、セロリなどさまざまな風味の野菜を合わせたズッパ（スープ）。コクのあるリコッタチーズのクリームがイチゴの上品な甘みを引き立てるひと皿です。仕上げにフレッシュなイチゴと赤パプリカを添えて、食感も楽しめるのがポイントです。

苺のカペッリーニ

イチゴのカペッリーニに、サラミのうま味とホワイトバルサミコ酢を合わせたさわやかな味わいの冷製パスタ。仕上げにイチゴのマリネやトマトのジュレ、オレガノを合わせ、イチゴの香りや味わいを堪能できます。

鹿肉とビーツのリゾット

鹿肉は一度揚げて水分を閉じ込め、さらに炭火で焼き上げることで、外は香ばしく、中はしっとりと軟らかい食感が楽しめます。赤ワインで仕立てたソースが、ビーツのリゾットの甘味や鹿肉とトレビスの香ばしさ、苦味を引き立て、ひと口ごとに多様な味わいと食感が広がります。

苺とグリーンピースのドルチェ

春に旬を迎えるグリーンピースをイチゴと組み合わせた軽快な味わいのデザートです。イタリアでは定番のピスタチオとオレンジのデザートから着想を得て、ピスタチオをさわやかな青みが特徴のグリーンピースに置き換えているそう。イチゴは、甘味が楽しめるコンポート、そのままの風味が楽しめるジェラートと調理法を変えていて、イチゴの魅力も存分に感じられるひと皿です。

見た目もかわいらしいコース料理。ぜひ目でも舌でも楽しんでみてくださいね。



土地のワインを知り尽くしたソムリエが提案するペアリング

提携ワイナリー「ドメーヌ ミエ・イケノ」のワイン

いまや世界的なワインの銘醸地として知られる山梨県。四季の変化に富んだ風土は、ワインを造るのに適した環境なのだとか。

リゾナーレ八ヶ岳が2006年から提携している「ドメーヌ ミエ・イケノ」は、標高750mの地にブドウ畑が広がり、「シャルドネ」「メルロー」「ピノ・ノワール」の3種のワイン用ブドウを栽培。自社栽培されたブドウのみを使用し、自然に逆らわない醸造方法で造っています。

OTTO SETTEのワインセラー

「OTTO SETTE」では「ドメーヌ ミエ・イケノ」のワインをはじめ、約500種、2000本の山梨県とイタリアのワインを取り揃えていて、料理に合わせてソムリエがペアリングを提案してくれます。

ワインカーヴをイメージした落ち着きある空間で、おいしい料理とワインをたっぷりと堪能してみてはいかがでしょうか？

■リゾナーレ八ヶ岳 OTTO SETTE「春限定ディナーコース」

期間：2026年3月21日（土）〜6月25日（木）

住所：山梨県北杜市小淵沢町129-1

TEL：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

時間：17時30分〜20時15分（最終入店）

料金：1名1万8000円、ペアリングコース9500円、ノンアルコールペアリング5500円（サービス料込）宿泊は別途、1泊2万5000円〜 ※2名1室利用時1名あたり

アクセス：JR小淵沢駅から車で約5分（無料送迎バスあり）

対象：宿泊者限定

予約：公式サイトから要予約



●状況により、、料理内容が一部変更になる場合があります。●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。