日本テレビは15日、日本テレビ系バラエティー「ザ！ 鉄腕！ DASH！！」（日曜午後7時）について、自ら降板を表明したTOKIOの元メンバー松岡昌宏（49）への感謝と、出演を継続する意向を明かした城島茂（55）へのメッセージを公式サイトで発表した。

「松岡昌宏さん、約30年にわたり、ザ！鉄腕！DASH!!を支え、リードしていただき、本当にありがとうございました。松岡さんのまっすぐな情熱と男気溢れる姿は、番組の大切な宝物で、感謝の念に堪えません。松岡さんとともに学んだことを大切にしながら、私たちも前に進んでいきます」と感謝を伝えた。「そして、城島茂さん、これからも番組のリーダーとして一緒に歩んでいただけることを、大変心強く感じています。新しい米を育て、新しい景色を作り上げていく、そんな新たな挑戦に向けて、共に、歩んで行ければと思います。これからも、宜しくお願いします」と記した。

「視聴者の皆さま、今後も、『鉄腕DASH』を応援して頂けますと幸いです」と呼びかけた。

同番組は95年11月にTOKIOのレギュラー番組としてスタート。昨年6月、国分太一（51）が「複数のコンプライアンス違反」を理由に同番組から降板となり、無期限活動休止。TOKIOは解散した。今年2月13日には同じく元メンバーの松岡が自らの意思での降板を発表し、残る最後の元メンバーとなった城島の去就が注目されていた。

国分は自身の降板後の処遇などについて、昨年10月に日弁連に人権救済を申し立てるなどしていた。しかし、2月12日に文書を発表し、日本テレビ福田博之社長（64）に面会、謝罪したことなどを明らかに。あらためての人権救済申し立てなどは行わないことも明言していた。

松岡は国分の発表から一夜明けた13日に自身も福田社長と面会したことを明かし「本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました」と報告。「楽しく、そして優しい鉄腕DASHを作り続けていただけることを切に願っております」と番組の継続を願っていた。

一方城島は15日昼、自身の公式サイトで出演継続を発表していた。