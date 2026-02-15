愛知出身・寺田心、地元凱旋ランウェイ 色気放出の仕草＆最後の一言に注目集まる「なんて言った？」「高身長で見惚れる」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】俳優の寺田心が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】元トップ子役、高身長で激変
愛知県出身の寺田はフーディーに黒の着物と羽織を重ねたシックなスタイルを着こなし、凱旋ランウェイ。ランウェイトップでは身につけていた黒縁メガネを外し、微笑を浮かべた。
また、ランウェイを去る直前には何か呟く姿も。「なんて言った？『好き』かな？」「ドキドキした」「メガネ外す瞬間の色気すごい」「高身長で見惚れる」などの反響が集まっていた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元トップ子役、高身長で激変
◆寺田心、メガネ外し色気放出
愛知県出身の寺田はフーディーに黒の着物と羽織を重ねたシックなスタイルを着こなし、凱旋ランウェイ。ランウェイトップでは身につけていた黒縁メガネを外し、微笑を浮かべた。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】