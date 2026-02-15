THE RAMPAGEが2月14日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グラマシーパーク特設会場で開催された＜ユニ春！ライブ 2026＞に出演した。

＜ユニ春！ライブ＞は、パークでしか体験できないスペシャルライブを通じて、学生の皆さんを中心に、一生忘れられない仲間との思い出をつくってもらいたいという想いから実施されている。

当日は午前9時30分の開場にもかかわらず、特設会場には多くの観客が詰めかけ、開演と同時にTHE RAMPAGEが登場すると、観客の歓声が一斉に広がり、会場の熱気は一気に高まった。キレのあるダンスと力強いボーカルで畳みかけるパフォーマンスは、朝の空気を瞬時に塗り替える迫力を見せた。

ライブ中盤には、サプライズゲストとしてエルモ、クッキーモンスター、アーニー、バートが登場。世代を超えて愛されるセサミストリートのキャラクターたちと並び、息の合ったコラボダンスを披露した。軽快なビートに合わせ、メンバーとキャラクターが同じ振付でステージを駆け回ると、子どもから大人まで自然と笑顔が広がり、テーマパークならではの多幸感とライブの高揚感が重なり、会場は温かな一体感に包まれた。

THE RAMPAGEは今後、2月28日の三重・三重県営サンアリーナより全国ツアーをスタート。7月26日の広島グリーンアリーナまで全23公演をめぐる。

■＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”＞

2月28日(土)：三重県営サンアリーナ（三重）

3月7日(土)、8日(日)：ららアリーナ 東京ベイ（千葉）

3月21日(土)、22日(日)：長野ビッグハット（長野 ）

3月26日(木)、27日(金)：Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA（愛知）

4月15日(水)、16日(木)：大阪城ホール（ 大阪）

4月28日(火)、29日(水・祝)：マリンメッセ福岡 A館（福岡）

5月13日(水)、14日(木)：大阪城ホール（大阪）

5月19日(火)、20日(水)：横浜アリーナ（ 神奈川）

6月20日(土)、21日(日)：サンドーム福井（福井）

7月1日(水)、2日(木)：エコパアリーナ（静岡）

7月11日(土)、12日(日)：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)（ 宮城）

7月25日(土)、26日(日)：広島グリーンアリーナ（ 広島） 【詳細はこちら】https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/37791/