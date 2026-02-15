栃木SCvs山形 スタメン発表
[2.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節](カンセキ)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 71 猪越優惟
DF 4 佐藤祥
DF 5 柳育崇
DF 25 岩崎博
MF 7 川名連介
MF 10 五十嵐太陽
MF 13 大曽根広汰
MF 40 食野壮磨
MF 47 吉野陽翔
MF 81 中野克哉
FW 77 西野太陽
控え
GK 21 櫻庭立樹
DF 6 阿部海斗
DF 14 鈴木俊也
DF 26 田畑知起
MF 15 堤陽輝
MF 17 杉森考起
MF 27 永井大士
FW 9 近藤慶一
FW 29 矢野貴章
監督
米山篤志
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 3 熊本雄太
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 7 中村亮太朗
MF 8 土居聖真
MF 10 氣田亮真
MF 17 寺山翼
MF 25 國分伸太郎
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 20 吉尾海夏
MF 24 平賀大空
MF 88 タリソン・アウベス
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
