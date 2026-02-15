[2.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節](カンセキ)

※14:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 71 猪越優惟

DF 4 佐藤祥

DF 5 柳育崇

DF 25 岩崎博

MF 7 川名連介

MF 10 五十嵐太陽

MF 13 大曽根広汰

MF 40 食野壮磨

MF 47 吉野陽翔

MF 81 中野克哉

FW 77 西野太陽

控え

GK 21 櫻庭立樹

DF 6 阿部海斗

DF 14 鈴木俊也

DF 26 田畑知起

MF 15 堤陽輝

MF 17 杉森考起

MF 27 永井大士

FW 9 近藤慶一

FW 29 矢野貴章

監督

米山篤志

[モンテディオ山形]

先発

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 3 熊本雄太

DF 13 野嶽寛也

DF 19 岡本一真

DF 22 城和隼颯

MF 7 中村亮太朗

MF 8 土居聖真

MF 10 氣田亮真

MF 17 寺山翼

MF 25 國分伸太郎

FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ

控え

GK 45 渋谷飛翔

DF 4 西村慧祐

DF 15 川井歩

DF 49 坂本稀吏也

MF 20 吉尾海夏

MF 24 平賀大空

MF 88 タリソン・アウベス

FW 9 高橋潤哉

FW 55 堀金峻明

監督

横内昭展