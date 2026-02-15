よくある経営課題の解決方法と根本的要因を紐解き徹底的に解説しますのでお見逃しなく！
「絶対に会社を潰させない黒字社長」として経営指導を行う市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで「経営者が直面する3つのお金の悩み」と題した動画を公開。多くの経営者が抱える資金の問題を「借り方」「残し方」「回し方」の3つの観点から分析し、その解決策を解説した。
市ノ澤氏はまず、経営者が抱えるお金の悩みについて「借り方・残し方・回し方の3つに分けられる」と指摘。しかし、多くの経営者はこれらの悩みやその解決策について「ちゃんと理解していない」と語る。
一つ目の「借り方」の悩みとは、そもそも金融機関から借り入れができない問題や、どの金融機関からどう借りるべきかという「適正な資金調達」が分かっていないケースを指す。市ノ澤氏は、間違った借り方が資金繰りの悪化を招いている会社が非常に多いと警鐘を鳴らす。
二つ目の「残し方」の悩みは、利益が出ても会社にお金が残らないという問題だ。その原因として、間違った返済方法のほか、「正しい知識のない節税」や「利益に繋がらない無駄遣い」を挙げる。良かれと思ってやっている節税が、かえって会社の現金を減らす本末転倒な状況に陥っている企業は少なくないという。
三つ目の「回し方」については、「どこにお金を投じるのが正しいのか分からない」「そもそも回すお金がない」といった悩みを指摘。多くの経営者が売上を増やすことを最重要視する「売上至上主義」に陥りがちだが、市ノ澤氏は「売上ではなく、限界利益（粗利）を増やしていくことが重要」だと強調する。売上だけを追うと、安易な値引き販売に走り、結果的に利益を圧迫してしまうためだ。
動画の最後で市ノ澤氏は、「金は天下の回りもの。経営者ならおをぐるぐる回して増やせ！」と力強く語った。お金に関する正しい知識を身につけ、数字と向き合うことこそが、キャッシュリッチな経営者への第一歩だと言えるだろう。
