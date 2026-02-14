この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

赤ちゃんの「向き癖」は放置して大丈夫？病的な“筋性斜頸”との見分け方とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【筋性斜頸】赤ちゃんの向き癖は放置で大丈夫？病的の見極め方」と題した動画を公開。12人の出産経験を持つ助産師のHISAKOさんが、多くの親が悩む赤ちゃんの「向き癖」について、その原因と見極め方を解説した。



動画でHISAKOさんは、赤ちゃんの向き癖について「直した方がいいのかな」「歪んじゃったらどうしよう」と不安に思う親が多いと指摘。特に、SNSなどで調べて「筋性斜頸（きんせいしゃけい）」という病名を目にして、さらに心配になるケースが少なくないと語る。しかし、氏によれば、問題になる向き癖と、単なる癖として放置してよいものには明確な見極めポイントがあるという。



そもそも向き癖が起こる主な原因は、お産の方法などではなく「お腹の中の姿勢」にあるとHISAKOさんは説明する。妊娠後期になると子宮の中が狭くなり、赤ちゃんが同じ方向を向き続けることで「逆側の首の血流が悪くなって、筋肉の一部が固まっちゃう」ことが原因だという。そのため、赤ちゃん本人に痛みはなく、ただ特定の方向が向きにくい状態になっているにすぎないのだ。



では、病的なケースとの違いはどこにあるのか。HISAKOさんは、病的な「筋性斜頸」とは、首の「胸鎖乳突筋」という筋肉の一部にしこりができる状態だと解説。つまり、親が赤ちゃんの首を触ってみて「しこりがあるかどうか」が、単なる向き癖か筋性斜頸かを見極める重要なポイントになる。動画に登場した赤ちゃんにはしこりがなく、「単なる向き癖だよね」と診断された。氏によれば、たとえ筋性斜頸であったとしても、ほとんどの場合は成長とともに自然に治っていくため、過度な心配は不要だという。



向き癖は、赤ちゃんが寝返りをうつようになったり、縦抱きの時間が増えたりすることで、床に頭をつけている時間が減り、自然と改善されていく。そのため、無理に首を押したりマッサージしたりするのは逆効果になる可能性もあると注意を促した。もし家庭でできる対処法を取り入れるなら、運動発達を促す「タミータイム（うつ伏せ練習）」が有効だと述べている。



赤ちゃんの向き癖は成長過程で見られる自然な現象の一つであり、その原因の多くは胎内での姿勢に起因する。専門家が示す見極めポイントを知ることで、親は過度な不安から解放され、冷静に子どもの成長を見守ることができるだろう。