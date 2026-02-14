「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が悲願の金メダルを獲得した。

１回目で１４４０を連続で繰り出すなど、高難度の技を難なく成功。９１・００で２位につけると、２回目はさらに難度を上げた。トリプルコーク１４４０のコンボなど大技を次々と成功し、高得点を確信するガッツポーズ。９５・００でトップに立ち、金メダルをつかんだ。

３度目の五輪で悲願の金メダル。表彰式では自分の名前が呼ばれる前から涙が止まらず。表彰台へ上がると、顔を覆って男泣き。銅メダルの山田とグータッチ、銀メダルのジェームズと熱い抱擁を交わした。

「本当に夢のひとつがかなった」と戸塚。過去２度、五輪の悔しさを晴らし、「オリンピックという舞台に苦手意識があり、緊張する気持ちを抑えきれなかったが、今日は落ち着いて１本目も滑れましたし、成長しましたね」とうなずいた。

挫折を乗り越えてつかんだ頂点。「この何年かやってきたことが報われた。涙が出ちゃいました。感動したし、いろんな人に支えられてここまでこれて。何回も辞めよう辞めようと思ったが、いろんな人に支えられてここまで来られて、感謝してます。（金メダルは）ぴかぴかで重いし、重さ以上のものが詰まってますね」と感謝の思いを口にした。

◆戸塚優斗（とつか・ゆうと）２００１年９月２７日、横浜市出身。３歳からスノーボードを始め、小学３年からハーフパイプに取り組む。２０１７年に全日本選手権優勝。１８年平昌五輪１１位。２２年北京五輪１０位。神奈川・光明学園相模原高を卒業後、日体大に進学。ヨネックス所属。１６９センチ、６４キロ。