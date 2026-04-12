タレントの峯岸みなみが、マイホームにおける夫婦の金銭負担について赤裸々に告白した。【映像】好みのタイルを選び…マイホームの打ち合わせ中の峯岸＆てつやABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演した峯岸は、新居の内装を巡って夫と意見が対立した際のエピソードを披露。リビングの壁の色など、こだわりがぶつかった際に「私の笑顔と引き換えにどう？」と粘り強く交渉し、最終的に夫にてつやが譲る形で決着したことを明か