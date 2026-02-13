3月21日のBTS（防弾少年団）光化門（クァンファムン）公演を控え、ソウル都心の宿泊予約が急増し、価格も跳ね上がって天井知らずだという。ソウル市と警察は「ぼったくり料金」の取り締まりに乗り出すと公言したが、市場はBTS公演を「書き入れ時」と見て、早くも強気の営業に入ったものとみられる。

8日、宿泊予約プラットフォーム「Booking．com」の確認結果によると、公演チケットの抽選が始まる前であるにもかかわらず、光化門一帯の宿泊施設は高額客室を中心に急速に埋まり、一部の地域は事実上完売していることが確認された。海外発の航空券価格やBTS関連の検索数も共に上昇しており、人波の集中が本格化する雰囲気だ。

実際、BTS公演の前日と当日である3月20〜21日、光化門・鍾路（チョンノ）・中区（チュング）一帯の宿泊施設は、1泊基準で大半が40万〜70万ウォン台（約4万2400円〜約7万4200万円）で形成されている。一部の宿泊施設は100万ウォンを超え、約10カ所の宿泊施設は「空室なし」と表示された。

1カ月前の2月20〜21日の同地域の予約状況と比較すると、平均で3倍以上高騰した水準だ。今月は10万ウォン台の中低価格宿泊施設が多数あり、高級宿泊施設も20万〜30万ウォン台で予約が可能だ。

宿泊業界は、3月第3週が春の旅行とビジネス需要が重なる繁忙期である上に、BTSの公演まで加わったことで宿泊客が集中していると分析した。海外からソウルへ向かう航空券の価格も上昇傾向にある。ネイバー航空券基準でバンコク−ソウル路線は3月の平均価格は12万〜15万ウォン台だったが、公演直前の19〜20日には19万〜22万ウォン台へと約60％上昇した。ロサンゼルス−ソウル路線は、3月13日に90万〜161万ウォン水準だった片道運賃が、19日には129万〜221万ウォンまで上昇し、平均で40％前後上昇した。