クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【ターボとハイブリッドどっちが雪道強い?】新型フォレスターで雪道爆走! 私のオススメは? フォレスタースポーツにBLACK SELECTION追加で魅力向上!」と題した動画を公開した。本動画では、スバルの人気SUV「フォレスター」の1.8Lターボモデルと、新たに投入されたストロングハイブリッドモデル（S:HEV）を雪上で乗り比べ、それぞれの走行性能や特性の違いを徹底検証している。



まずは「SPORT」グレードの1.8Lターボモデルに試乗。最高出力177PS、最大トルク300Nmを誇る同車で雪道を駆け抜けるワンソク氏は、その力強い走りを「アトラクションのように楽しい」と評した。特に、走行モードを「S（スポーツ）」に入れ、パドルシフトを駆使して減速をコントロールする場面では、「雪道とスバル車とスタッドレスタイヤの組み合わせは、滑ってもコントロールできる余裕がある」と、シンメトリカルAWD（全輪駆動）がもたらす圧倒的な安心感を強調している。加速性能においては、0-100km/h加速が8.6秒と、ハイブリッドモデルよりも速く、アクセルを踏み込んだ際の伸びやかさはターボならではの魅力だとした。



続いて、2.5L水平対向エンジンにトヨタのハイブリッドシステム（THS2）を組み合わせた「X-BREAK」グレードのS:HEVモデルに乗り換える。ワンソク氏は走り出した瞬間、「スッと前に出る」とモーター駆動特有のレスポンスの良さに言及。ターボラグがなく、踏んだ瞬間からトルクが立ち上がる特性は、滑りやすい雪道において「より緻密なコントロールが可能」であると分析した。また、下り坂ではエンジンが停止しEV走行となる場面も多く、静粛性の高さも評価ポイントとして挙げている。



総評としてワンソク氏は、「速さや刺激を求めるならターボだが、雪道での扱いやすさや自制心の効いた大人の走りにはハイブリッドが適している」と結論付けた。また、ターボモデルにはブロンズの差し色をブラックに変更した特別仕様車「Black Selection」が追加されたことにも触れ、納期やコストパフォーマンスを重視する層への選択肢として提案している。スバルの四駆性能はいずれのモデルでも健在であり、自身の重視するポイントに合わせて選ぶのが正解と言えそうだ。