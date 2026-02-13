Amazonは、「Amazon 新生活セール」を3月6日0時より3月9日23時59分にかけて開催する。

4月の新年度に向けて開催される本セールでは暮らしの必需品を中心とした各種商品が特別価格で販売される。家具や家電、食品・飲料や消耗品など300万点以上の商品が取り揃えられる予定。加えて「Amazon 新生活セール」として初めての先行セールを3月3日0時より3月5日23時59分までの3日間にわたって開催する。

エントリー期間となる2月17日12時より3月9日23時59分までにキャンペーンにエントリーし、対象期間中に合計10,000円以上を購入の上、ポイントアップ対象の買い物をすると所定のAmazonポイントが還元される。このほか、シーズナル商品を紹介する「新生活ストア2026」のオープンや、厳選日替わりセールなど多彩な取り組みが行なわれる予定。Amazonの特設ページではセール開始に先駆けて特集商品が掲載されている。

□「Amazon 新生活セール」のページ

