Image: 株式会社FINE TRADING JAPAN

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

車中泊や休憩時はもちろん着替えや荷物整理などなど。車内スペースをもっと快適に、そして拡張できるとしたら。

車のトランクを開けるのと同じくらい手軽に、自分だけでプライベート空間を新設できるyadocariの「トランクゲートテント」の魅力をご紹介します。

設営はわずか5分。到着してすぐにプラベート空間を

Image: 株式会社FINE TRADING JAPAN

この「トランクゲートテント」の設営は非常にシンプル。工具などの準備はいっさい不要で、車のトランクドアに被せて固定するだけ。慣れれば5分ほどで完成します。

・車に被せるだけの直感的な操作 ・専用工具が不要 ・500mlペットボトルを重しに使用してもOK ・撤収も同様にスムーズ

わずか5分で、外からの視線を遮るプライベート空間がすぐに完成します。

3つの大きな窓。子どもの見守りも安心

Image: 株式会社FINE TRADING JAPAN

「トランクゲートテント」の魅力は、3方向に配置された大きなメッシュ窓。外の景色や自然を感じながら過ごせるだけでなく、通気性にも優れ、暑い季節でも快適です。

Image: 株式会社FINE TRADING JAPAN

このメッシュ生地、黒色が採用されているのは光を吸収し、中からは外が見やすく、外からは中が見えにくいという目的も。窓にはファスナーがついているので、外からの視線を完全にシャットアウトすることもできます。

・風通しが良く、夏の熱気がこもりにくい ・細かいメッシュで虫の侵入をガード ・外の景色を楽しみながら休憩できる

開放感と快適性を両立した、使い勝手の良い設計になっています。

車内がリビングに。着替えも昼寝もスムーズ

Image: 株式会社FINE TRADING JAPAN

「トランクゲートテント」は車内と直接つながることで、多目的な空間として活用できます。

例えば、以下のようなシーン。

・周りの目を気にしない着替え ・急な雨が降ってきたときの避難場所 ・遊び疲れた子どもがそのままぐっすりお昼寝

Image: 株式会社FINE TRADING JAPAN

車のラゲッジスペースがそのまま棚のように使えるため、荷物の出し入れもスムーズですし、別売りのシステムロックポールを使えば、タープとしての活用も可能に。さらに車から独立させて自立設置するなど活用の幅が広がります。

Image: 株式会社FINE TRADING JAPAN

「トランクゲートテント」があれば、アウトドアやレジャーシーンがより便利に、より快適になる気がしてきませんか？

製品の仕様や適合する車種について、もっと詳しく知りたい方はぜひ下記リンクから詳細を確認してみてください。

Image: 株式会社FINE TRADING JAPAN

Source: CoSTORY