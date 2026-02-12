井上真央vs江口のりこ、空気が怖い“冗談合戦”に「ヒリヒリしててめっちゃ面白い」「肝が据わってる」＜再会＞

2月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第5話では、曲者敏腕刑事・南良理香子（江口のりこ）の揺さぶりをかけるような言葉に岩本万季子（井上真央）がやり返す一幕が展開された。

（※以下、第5話のネタバレがあります）

【映像】万季子＆南良、緊迫の冗談合戦

◆「冗談です」

小学生のときにある事件で使われた拳銃をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密を共有した飛奈淳一（竹内涼真）・万季子・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）の同級生4人組。するとその23年後、刑事の淳一は直人の兄が何者かに命を奪われる事件を担当することになるも、その凶器は埋めたはずの拳銃だと判明する。

そこで淳一は23年前の秘密のことは警察に隠したまま、違反行為と知りつつも事件の凶器のことを万季子・圭介・直人らに共有。しかし直人の兄を殺害した犯人はわからずじまいだった。

そんななか、アリバイが崩れた直人が任意同行されて兄の殺害を認める展開に。万季子が留置された直人に差し入れを持って行こうとすると、ちょうど南良と遭遇した。

南良は「やはり気になりますよね、佐久間直人さんのこと。もちろん捜査状況はお話しできませんが」と語りかけ、万季子は素直に「はい」と答える。すると南良は万季子の顔を見て「あれーまさか飛奈刑事、捜査状況を同級生に洩らしたりしてませんよね？」と淳一の行動を見透かしているような発言をした。

万季子が「もちろんです」と即答すると、南良は「まじめに答えないでください。冗談なんで」と返し、本当に冗談なのかそれとも万季子を試しているのか翻弄するような態度をとった。

すると万季子は「直人に会えますか？」と切り出す。これにさすがの南良も「えっ？」と困惑すると、万季子は南良の言葉を返すように「冗談です」と告げた。

まさかの返しに南良は少し笑って「おもしろい」と言い放つも、それがプラスの感情かは不明。何とも言えない空気感の2人に、SNS上では「ヒリヒリしててめっちゃ面白い」「万季子肝が据わってる」「今日1番怖かった」といったコメントが寄せられていた。