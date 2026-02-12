コロンビア・ワークス <146A> [東証Ｓ] が2月12日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比45.6％増の51.2億円に伸び、26年12月期も前期比30.2％増の66.7億円に拡大を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。8期連続増収、6期連続増益になる。



同時に、前期の年間配当を70円→78円(前の期は1→2の株式分割前で115円)に増額し、今期も前期比16円増の94円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.1％増の8.8億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の20.8％→13.6％に大幅低下した。



