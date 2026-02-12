【100円引き】販売開始3ヶ月で「10万食突破」した人気ラーメンが安くなる　チェーン店がキャンペーン開催

ラーメンチェーン「喜多方ラーメン坂内」は、2025年11月から販売開始した季節限定メニュー「濃厚ごま味噌ラーメン」シリーズが“10万食突破”したことを記念し、「濃厚ごま味噌ラーメン 100円引きキャンペーン」を開催する。

販売期間は2026年2月19日(木)〜25日(水)までの7日間。期間中はシリーズの全商品が100円引きになる。

【商品画像】100円引きとなる「濃厚ごま味噌ラーメン」シリーズの全商品はこちら

喜多方ラーメンの御三家といわれる「坂内食堂」の食文化を受け継ぐ全国チェーン「喜多方ラーメン坂内」。創業は1988年。コンセプトは「毎日食べても飽きない味」。あっさりしながらもコク深いスープと太めの平打ちちぢれ麺、自家製のトロ旨焼豚（チャーシュー）が特徴のラーメン店だ。10万食を突破した「濃厚ごま味噌ラーメン」は、同店の季節限定ラーメンとして過去に大好評だった「焦がしごま味噌ラーメン」をリニューアルした商品だという。

今回、100円引きの対象となるのはそんな「濃厚ごま味噌ラーメン」と「わんたん濃厚ごま味噌ラーメン」、「8枚焼豚濃厚ごま味噌ラーメン」の3種類。

「濃厚ごま味噌ラーメン」は、芝麻醤（チーマージャン）の芳醇なごまの香りと特製味噌の濃厚で力強いコクのスープが特徴。同店の自家製焼豚とキャベツ、もやし、小松菜、白髪ねぎなどの野菜がたっぷり入っているため食べごたえも抜群。こだわりの手もみの平打ち多加水麺と濃厚スープがよく絡み、さまざまな具材の食感が存分に味わえる贅沢な一杯。さらに、絶妙な食感のワンタンが加わった「わんたん濃厚ごま味噌ラーメン」や自家製焼豚が思う存分堪能できる「8枚焼豚濃厚ごま味噌ラーメン」もおすすめだという。

〈企画概要〉

■フェア期間

2026年2月19日(木)〜25日(水)の7日間

■対象商品と提供価格（税込）

・濃厚ごま味噌ラーメン 通常1,090円 → 990円

・わんたん濃厚ごま味噌ラーメン 通常1,290円→ 1,190円

・8枚焼豚濃厚ごま味噌ラーメン 通常1,430円 → 1,330円

■注意事項

・対象商品に対して坂内モバイルクーポンをはじめとするその他クーポンとの併用不可

■販売店舗

岩手県：水沢店

東京都：千歳烏山店/京橋店/大森東口店/大手町店/浅草店/武蔵小山店/五反田駅前店、西蒲田店/内幸町ガード下店/新宿パークタワー店/多摩センター店/高円寺北口店/小岩店/笹塚店/恵比寿店/品川シーズンテラス店/汐留シティセンター店/調布店/錦糸町店/大塚店/亀有店/住吉店/木場店/歌舞伎町店/練馬中央店/四谷店/亀戸店新宿西口思い出横丁店/吉祥寺南口店

神奈川県：川崎東田店/石川町店/戸塚店/金沢文庫店/湘南寒川店/武蔵新城店/ BLiX茅ヶ崎店

千葉県：蘇我店/君津店/市川店/木更津店/南流山店/船橋店/茂原長生店/八日市場店/

南行徳店/船橋馬込店

茨城県：取手店/日立鮎川店/潮来店/石岡店/新利根店/水戸東店

栃木県：宇都宮店

埼玉県：岩槻店/上尾店/杉戸店/本庄店/川口東口店

長野県：更埴店/東部町店

静岡県：三島店

愛知県：名古屋守山店

三重県：四日市駅前店/四日市店/鈴鹿店

大阪府：針中野店/なんば日本橋店

高知県：六泉寺店

福岡県：天神大名店/博多駅前店