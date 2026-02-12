爆売れグッズに新色出たよ！「やっぱり300円ってコスパ良すぎ！」大人気のミニ家電

ダイソーで大人気の『充電式COBライト』。330円（税込）というお手頃価格ながら、機能性の高さや使い勝手の良さが魅力ですよね。なんと今回、新作として待望のブルーカラーが登場しました！機能性の高さはそのままに、日常でも身に着けやすいおしゃれさをプラス♡それでは、早速チェックしてみましょう！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：充電式COBライト ブルー

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：幅45×高さ61×奥行21mm

本体質量（約）：30g

充電時間（約）：1.2時間（満充電まで）※充放電約500回可能

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971275817715

ダイソーで大人気の『充電式COBライト』におしゃれなブルーが登場！

ネットやSNSでかなり話題になった、ダイソーの『充電式COBライト』。330円（税込）というお手頃価格ながら、機能性の高さや使い勝手の良さで人気を集めています。

そんな『充電式COBライト』に、なんと新色が登場！売り場には新作マークが一緒に貼ってありました。

これまでは定番のブラックやアースカラーといったカラー展開だったのですが、おしゃれでアウトドア感たっぷりなブルーが登場してくれたのはうれしいかぎり！今回はこちらの商品を初めて知ったという方のためにも、改めて魅力をご紹介していきます。

こちらのCOBライトは、なんといってもコンパクトサイズで、持ち運びのしやすさが最大のポイント。

カラビナも付いているので、バッグの持ち手などに取り付けることができます。

さらに、背面にはスタンドも付いています！

スタンドを引き出すことで、自立させることも可能です。

さらに三脚用の穴もあるので、別で三脚を用意すれば高さを出すこともできますよ。

マグネットが付いているのもうれしいポイント。

好きな場所にくっ付けて使用できます。

充電式で手軽に使える◎小さいのに驚くほど明るくて頼れる！

さらに、このCOBライトは充電式というのがGOOD！別売りのUSB Type-Cケーブルで充電することができます。

コンセントや電池要らずなので、アウトドアシーンでも使いやすいです。

ちなみに満充電までの充電時間は、約1.2時間となっています。

コンパクトながら最大250ルーメンという明るさが特徴です。作業灯・補助灯として、とても優秀！

手元の作業やキャンプ時のテント内、夜間の探し物、いざというときの備えに最適です。

室内でスタンドを立てて使用してみると、広範囲をかなり明るく照らしてくれました。スマホのライトよりも強力で驚き…！

小さいから…と油断していましたが、かなりまぶしさを感じるくらい明るくて頼れます。

今回はダイソーの『充電式COBライト ブルー』をご紹介しました。

機能性の高さはもちろんのこと、バッグについ付けておきたくなるおしゃれなカラーが魅力的♡気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。