「やっぱりべっぴんさん！」五輪スノボ中継に登場の解説者に反響「今はキレイなOLさん風」「相変わらずきれいだな」【冬季五輪】

解説者を務めた藤森由香さんに大きな反響が寄せられた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアの決勝で、村瀬心椛が大技トリプルコーク1440を2度決めて、金メダルに輝いた。

中継したフジテレビでは4大会連続で五輪に出場した藤森由香さんが解説を務め、その姿が視聴者から注目を集めた。



SNS上では「藤森由香さん相変わらずきれいだな」「藤森由香かわうぃー」「藤森由香さん、かわええな」「藤森由香やっぱりべっぴんさん！」「スノボの藤森由香がスゲェ綺麗になってるね」「藤森由香さんて今はキレイなOLさん風だけど、初期はギャルっぽいいかにもな感じだった」「解説の藤森由香さんがわかりやすく説明してくるのが良い」「藤森由香さんの解説良すぎる」と、わかりやすいと好評の解説を含め、多くの反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]