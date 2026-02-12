《「レイシストは帰れ！」怒号飛び交う》外国人が多く暮らす「川口市長選」で見られた「異例の大混乱」

「とにかく残念です」。市長選での衝突を見て、川口市民はそう口を揃えた。全国的にも注目された首長選を取材してわかった、当事者の本音。

川口市長選をめぐる大混乱

2月1日に投開票が行われた埼玉県の川口市長選。その混乱が最高潮に達したのは、告示前の1月16日（金曜）のことだった。

夜7時過ぎ、JR西川口駅西口付近で、日本大和党から立候補した古川圭吾氏（55歳）が選挙カーの上から演説を始めた。傍らには、同党の党首を務める河合悠祐氏（44歳）の姿もある。河合氏は、バットマンの悪役「ジョーカー」のメイクをして'21年頃から政治活動を始め、'25年1月の埼玉県戸田市議選に当選。近年は「移民政策反対」など反グローバリズムを標榜し、SNSで多数のフォロワーを集める人物だ。

河合氏らの周辺には、日の丸を掲げた支持者が殺到。一方、彼らの周囲には「ヘイトを許さない」「差別やめろ」などと書かれたプラカードを持つ一団が集まり、「レイシストは帰れ！」と連呼している。差別に反対する「カウンター」と呼ばれる人々だ。双方合わせて、その数は100人近くになるだろうか。

河合氏らは車上から演説しているが、その声はカウンター集団の拡声器や笛の音にかき消され、ほとんど聞こえない。ロータリーを移動しながら罵り合いは続き、スマホで動画を撮影している人もいた。

印象的だったのは、この騒動に遭遇した「川口市民」の表情だ。駅から出てきたサラリーマンは、「うわっ」という顔をした後、すぐにうつむき、足早にロータリーを後にした。通りかかった母親は急いで子供の耳を塞ぎ、バス停にいた60代の男性は吐き捨てるようにこう語った。

「私は長年川口に住んでいますが、面倒な人たちに目を付けられちゃったな、というのが正直な思いです。どっちの勢力も、ほとんど市外の人。この街の何を知っているのか、何がしたいのか、まるでわからない」

「たまたま出会って公認が決まった」

奥ノ木信夫市長が任期満了での引退を表明した今回の川口市長選には、過去最多の新人6人が立候補した。

選挙の大勢は、奥ノ木氏の前の川口市長である岡村幸四郎氏の娘・岡村ゆり子氏（前埼玉県議・44歳）と、自民党推薦の立石泰広氏（前埼玉県議・64歳）による一騎打ちの構図だったが、注目を集めたのはむしろ、他の4人の候補者たちだった。

前出の古川氏（介護会社代表）のほか、日本党の西内聡雄氏（リフォーム会社代表・52歳）、松浦玄嗣氏（歯科医師・53歳）、共産党推薦の矢野由紀子氏（元川口市議・62歳）が出馬。本誌は選挙前、すべての候補者に取材を依頼したが、このうち古川氏と西内氏が排外主義的思想を打ち出した。

古川氏「河合氏とは知り合って半年程度です。たまたま出会ったタイミングで川口市長選に出るつもりだと伝えたところ、大和党公認が決まった。市長選の争点は外国人問題の一点です。我々が掲げているのは『非・多文化共生』。外国人が暮らしにくい町を作ること。これが大前提です」

西内氏「第一は外国人問題。『移民推進政策断固反対』です。クルド人が悪目立ちしていますが、一番まずいのは中国人です。外国人問題を解決することが、治安・秩序の維持につながる」

外国人問題ばかりが取り沙汰される「異常事態」

一方で、自民党推薦の立石氏は、

「複数の政策を掲げていますが、どれが一番ということはない。治安・防犯のなかに外国人問題も含まれます」

とコメント。もう一人の有力候補だった岡村氏も、

「川口市はさまざまな資源がある街ですが、それを活かしきれていないと思い、立候補しました。外国人問題は改善していかなければいけないこともありますが、国が決めている制度もあり、市としてできることは限られている」

とした。

松浦氏もまた、

「この国がどうやって回っているのかを考えれば、（外国人排斥は）現実的ではない」

と語り、いずれも、「外国人問題」だけがフィーチャーされる状況に困惑している様子だった（矢野氏は取材拒否）。

後編記事「クルド人であることが恥ずかしい」と泣いた娘…川口市長選の「外国人排斥」演説を聞いたクルド人男性の恐怖へ続く。

「週刊現代」2026年2月16日号より

