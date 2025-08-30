スノーボード男子ハーフパイプ予選

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われた。2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）が登場。1月17日のW杯で複数箇所を骨折し、満身創痍の中、1本目に83.00点をマークした。故障しているとは思えない滑りに、深夜のファンも驚きの声を上げた。

大歓声を受け、満身創痍の王者が1回目のランに臨んだ。序盤から鮮やかにトリックをメークすると、ラストはダブルコーク1440で締めくくった。

かつてない試練が訪れたのは、25日前の1月17日だった。五輪前最後の実戦だったW杯（スイス・ラークス）で、板が折れ曲がるほど激しく転倒。顔から出血し、複数個所の骨折などを負った。

満身創痍だったが、諦めずに調整を進め、予選を迎えていた。万全ではない中での演技に、X上では「人間卒業しとる…（褒め言葉）」「ばけもんじゃん……！」「ほんとに怪我しとるんか！？」「骨折してるんだよね？凄すぎない？」などと衝撃を受けた日本ファンの声が集まった。



（THE ANSWER編集部）