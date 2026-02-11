ミラノ・コルティナ五輪は10日、スケートのショートトラック混合リレー準決勝が行われ、優勝候補の一角・韓国が転倒に巻き込まれ敗退した。この結果に韓国チームのコーチが審判のもとへ向かい抗議したが、手に紙幣を持っていた点に海外ファンも注目。「本当に異常だよ」などの声が上がっている。

男女2人ずつがそれぞれ2回滑る混合リレー。準決勝2組に登場した韓国は、2回目の3走が3番手につけていたが、先頭にいた米国が転倒すると避けきれずに接触し、転倒した。起き上がってゴールしたものの3着。ショートトラックでは、接触による救済は2番手以内につけている選手が対象のため、決勝に残れず。選手は呆然とした様子だった。

その後、韓国チームのスタッフが審判のもとへ確認に向かったが、その手には紙幣があった。国際スケート連盟（ISU）の規定によれば、ルール123には「抗議は、規定の期限内に書面で審判に提出されなければならない。同時に、100スイスフランまたは同等の価値を持つ他の交換可能通貨を、抗議手数料として審判に預け入れなければならない。抗議が認められた場合、この手数料は返金されるが、認められなかった場合、審判はこれをISUに送金する」と記されており、韓国側はこのルールに則る形で抗議をした。

正当な手続きであるが、現金が渡されるという生々しい光景に、視聴した海外ファンも衝撃。「なぜ彼女はお金を手に公式の役員の人たちと話しているの？（笑）」「スピードスケートで抗議をするのに、審判に駆け寄って現金を渡すなんて、本当に異常だよ。これが周囲の目にどう映るか、誰も考えなかったんだろうか」「体操もこんな感じよ（笑） 私もワイルドだと思うけど」「汚職が公然と恥じることなく行われているのを見るのは爽快だ」「フィギュアスケートでも、大会前に秘密裏にこれができるよ」「抗議とかレビューとかにはお金がかかるんだ。夏季オリンピックの体操競技の後で知ったよ」など、様々なコメントが寄せられ、ルール自体を疑問視するものもあった。



